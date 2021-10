La actriz le preguntó al rapero vía Twitter qué mensaje pretende mandar con el cartel que resume la «visión» tras su candidatura y por qué incluyó en el montaje una fotografía suya.

Este miércoles, Kanye West publicó en su cuenta de Twitter, la plataforma a través de la cual se ha desarrollado gran parte de su polémica campaña presidencial, el primer póster que resumiría la «visión» que se esconde tras su candidatura.

Kristen Dunst reacciona a su aparición en el póster electoral de Kanye West

La gran pregunta que se están haciendo sus fans tras verlo es por qué el rapero incluyó en la composición, que muestra a personas de todas las razas y aparentemente también credos, una imagen de Anna Wintour -la todopoderosa editora de la revista Vogue– y otra de la actriz Kristen Dunst.

Si bien es cierto que el músico ha mantenido una relación profesional cordial con la gran dama de la moda, al menos hasta que incluyó una réplica suya desnuda en el videoclip de su tema ‘Famous’, hasta ahora no se le conocía ningún tipo de trato con la protagonista de The Virgin Suicides y Spiderman. Y, por la reacción de Kristen, todo apunta a que no lo tienen.

La intérprete se quedó de piedra al descubrir que Kanye usó un retrato suyo en el diseño del cartel, que presenta el lema ‘Kanye 2020 Vision’ que ya plasmó en su merchandising electoral, y quiso pedirle explicaciones al respecto.

«¿Qué mensaje mandas con esto y por qué formo parte de él?», le preguntó directamente en respuesta a su tuit. Por el momento, no ha recibido ninguna contestación.

