El hermano de la cantante, Bryan, ha dejado patente que la estrella del pop lleva años luchando en vano para recuperar el control sobre sus finanzas y, en general, sobre su vida más cotidiana.

Teniendo en cuenta que ya han pasado trece años desde que Britney Spears sufriera esa crisis nerviosa que desembocó en la imposición de una tutela directa sobre sus asuntos económicos, la cual ha venido controlando principalmente su padre, pero también otros miembros de su círculo personal y algún que otro exmánager, resulta comprensible que la intérprete esté ya harta y muy cansada del escaso margen de maniobra con el que cuenta para lidiar personalmente con sus asuntos.

(Foto: Getty Images)

A lo largo de los últimos años, numerosas han sido las teorías que circulan acerca de la supuesta injusticia que se estaría cometiendo contra la intérprete, quien al margen de algún ingreso ocasional en centros de ayuda psicológica -derivados de sus problemas de depresión y ansiedad-, en los últimos tiempos ha gozado de una situación de relativa estabilidad personal, sentimental y familiar.

La ‘frustrante’ tutela económica de Britney Spears

Ahora, su hermano Bryan lanzó la voz para reclamar la necesidad de que la Princesa del Pop recupere al menos parte de su «independencia» financiera, al fin y al cabo, vital, tras más de una década de «control» externo y ejercido en su mayor parte por de su padre Jamie, quien dejó el cargo el pasado septiembre. Eso sí, el productor cinematográfico, de 43 años, no quiso pronunciarse sobre el crédito que le merecen las hipótesis que apuntan al presunto «secuestro» que sufriría su hermana menor.

(Foto: Getty Images)

«Britney siempre ha querido salir de ese nivel de control. Tiene que ser muy frustrante para ella, yo lo entiendo. Independientemente de que se haga de buena fe y para ayudar, o de que sea más opresivo, tener a alguien que te está diciendo constantemente lo que tienes que hacer debe de ser muy frustrante», declaró Bryan en el podcast ‘As Not Seen on TV’ sobre este polémico sistema de custodia, el cual dirige ahora su nueva gestora personal Jodi Montgomery.