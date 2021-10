La actriz Taryn Manning pide ayuda en Instagram para Britney Spears

La actriz Taryn Manning, de la serie Orange is the New Black, publicó un mensaje en Instagram en el que reconoce estar preocupada por su amiga Britney Spears.

Parece que los fanáticos de Britney Spears no son los únicos preocupados por el bienestar emocional de la cantante ahora que se encuentra en plena batalla por recuperar su independencia y revisar los términos de la tutela legal bajo la que vive desde hace más de una década, que en la práctica otorga el control sobre sus finanzas a su padre o, más recientemente, a su manager.

Ahora, La actriz Taryn Manning, que trabajó junto a la Princesa del Pop hace 18 años en la película Crossroads, compartió un mensaje en su perfil de Instagram en el que da a entender que ella también considera extraño que la cantante haya reducido su actividad en las redes sociales, donde antes solía publicar casi a diario.

(Fotos: Getty Images)

«No estoy tratando de conseguir ‘me gusta’ ni nada por el estilo. Eso no me importa en lo más mínimo. Estoy preocupada por mi amiga y compañera de reparto. A menudo dejamos que alguien se salga del buen camino y no nos molestamos en escribir para ver qué tal está. «No me corresponde a mí, no es mi problema», es parte del largo texto que eliminó horas después de publicarlo.

Parece que los motivos que han empujado a Taryn, más conocida por su trabajo en la serie Orange is the New Black, a levantar la voz por la artista, ha sido la insistencia de cierto sector de sus seguidores:

«A Todos los que se ponen en contacto conmigo a diario, ¡por fin los escucho! Y nos preocupamos [por ella]. Sigan hablando, ángeles, este es su espacio. No lograrán intimidarnos. Ella es mi prioridad. Los quiero «.

Taryn había etiquetado en la publicación a la propia Britney, que por su parte está muy ocupada promocionando la nueva exposición que organizó en Los Ángeles y que ofrece un recorrido muy exhaustivo a toda su carrera.

Lo más probable es que la intérprete ignore por completo este comentario, al igual que hizo con la campaña #FreeBritney que se puso en marcha en marcha después de que algunos de sus seguidores dieran por sentado que había ingresado en una clínica de salud mental a principios del año pasado en contra de su voluntad y no para recuperarse del estresante período que había vivido por culpa de la enfermedad que padecía su padre.

Por: Bang Showbiz / Fotos: Getty Images