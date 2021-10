La hija de Heidi Klum quiere seguir sus pasos en el mundo de la moda

La modelo Heidi Klum sigue confinada en su casa de Los Ángeles junto a su marido, el músico Tom Kaulitz, para contribuir así a las necesarias medidas de aislamiento social que tarde o temprano conseguirán aplanar la curva de contagios por el temido coronavirus.

Y ahora que tiene más tiempo libre en sus manos que de costumbre, la también presentadora concedióuna reveladora entrevista a People para reflexionar, entre otros temas, sobre el futuro profesional de sus retoños.

La estrella de las pasarelas, madre de cuatro hijos, reveló que la única de su familia que podría animarse a seguir sus pasos en el mundo de la moda es la ya adolescente Leni, quien a sus 15 años parece tener muy claro que será la sucesora natural de su despampanante madre en tan competitiva industria.

«La única que de momento quiere seguir mi ejemplo es la mayor», aseguró.

(Foto: Getty Images)

«Nunca he querido forzar a mis hijos en ese sentido, hay que dejar que ellos mismos descubran su vocación. Pero con ella fue muy rápido, un día me dijo: ‘Vamos, hazte a un lado, déjame que recoja la muestra’. Estamos hablando de un negocio muy duro, que ha cambiado mucho a lo largo de los años. No tiene nada que ver con cómo era cuando yo empecé en 1992», añadió la alemana, madre también de Henry (15), Johan (13) y Lou (10), en la misma conversación.

(Foto: Getty Images)

La jueza de programas cazatalentos como Project Runway o American Idol también se sinceró sobre la forma en que solía compaginar sus apariciones televisivas con los embarazos, o en su defecto el período de lactancia, de sus cuatro hijos : una labor que la obligaba a echar mano de su «creatividad» en todos los sentidos, incluido en el de la vestimenta.

«Siempre estaba embarazada cuando grabamos ‘Project Runway’, o al menos dando el pecho… Tenía que ser muy creativa en esos momentos, sobre todo porque en aquella época no había tanta ropa para mamás que fuera lo suficientemente interesante y llamativa para la televisión», reconoció la modelo de 46 años.

(Foto: Getty Images)

Por: Bang Showbiz