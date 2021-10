La segunda temporada de la serie de Luis Miguel excluirá a una persona muy importante de su vida

Al igual que sucede cada vez que se prepara un biopic de una gran estrella, las personas que formaron parte del círculo de allegados de Luis Miguel en algún momento de su carrera se echaron a temblar cuando Netflix anunció que planeaba convertir la vida del «Sol de México» en una serie que finalmente resultó ser todo un éxito.

La primera temporada abordó el primer gran amor del cantante con la fotógrafa Mariana Yazbek e incluyó a personalidades de la crónica social mexicana muy conocidas en la actualidad como el director Alejandro González Iñárritu, a quien en la ficción se le da el nombre de ‘El Moro’ y que en la vida real era el ex de la entonces novia de Luis Miguel.

En los últimos episodios también aparece un personaje llamado Sophie claramente inspirado en Stephanie Salas, la madre de la hija mayor del intérprete –Michelle Salas– cuya paternidad él solo reconoció públicamente cuando la joven ya era mayor de edad.

La segunda temporada

Ahora que Netflix ha confirmado que el rodaje se retomará en unas semanas para que la segunda temporada llegue a la plataforma este mismo año, la gran incógnita es a quién le tocará el turno de ver sus secretos aireados ante millones de espectadores por su antigua relación con Micky, como se apodaba al artista en su juventud.

Todas las miradas están fijadas en su expareja Aracely Arámbula, con quien tuvo a sus dos hijos menores en la época que se calcula que abordará la próxima entrega de la serie, pero ella acaba de dejar claro que no aparecerá por ninguna parte, al menos en la próxima tanda de episodios que muestran a Luis Miguel como un hombre adulto.

Aracely lo deja claro

«Esta segunda temporada yo no salgo, me quedo tranquila porque no sale nada mío. En esta segunda temporada yo no salgo, y así me quedo tranquila porque no sale nada mío y les deseo mucho éxito», se hartó de repetir ella a su paso por el festival de cine Cap Dorada en República Dominicana.

Aracely ha sido la primera en querer desmarcarse de la producción para que nadie intente buscarla en alguno de los nuevos rostros que aparecerán en la trama, pero sin duda no será la última.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images