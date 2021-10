La vida comienza a los 60: lecciones de Julianne Moore sobre envejecer

Julianne Moore demuestra, a sus 60, que el número de años no te define. Te contamos más sobre la percepción de vida de esta afamada actriz.

Dice un viejo refrán que la vida comienza a los 40. Pero si algo nos ha enseñado la pandemia es que empieza hoy y cada día sin importar cuántos años tengas. A Julianne Moore los números han dejado de importarle desde hace mucho tiempo.

¿Dónde se sitúan las vidas interesantes de las féminas mayores de 20 y 30 años? Moore responde a través de sus actuaciones. En las que no sólo explora el fascinante proceso de crecimiento personal aunado a la edad, sino también los distintos rostros de la feminidad.

(Foto: Getty Images)

“Entre más envejezco, más me doy cuenta de que quiero ser auténticamente yo”

“En Hollywood hay una regla no escrita: cuando una mujer rebasa los 40 años, los papeles que puede interpretar son los de la madre y esposa de alguien… y luego puedes regresar hasta que seas Betty White”, expresó la actriz Jenica Bergere al Huffington Post. Sin embargo, gracias a mujeres como Julianne y Jane Fonda, quien le lleva 22 años a la pelirroja, entre otras, por fin está quedando claro que las más jóvenes no son las únicas con una historia qué contar.

Para Moore, todas debemos dejar atrás esas viejas ideas que dictan que ya no somos tan relevantes pasados los 40. “Podrías estar muerta, así que mejor disfruta. Envejecer es un privilegio”, reveló a una publicación femenina en 2017.

“Tanto en la literatura como en las películas, cuando la gente trata de detener ese proceso, todo acaba en un desastre. Creo que es importante que estés donde tienes que estar”.

Moore en las voces que deben ser escuchadas

Julianne participa lo mismo en franquicias, como Jurassic Park y Los juegos del hambre, que en comedias televisivas del estilo de 30 Rock. Igual en dramas que le han llevado a ganar el Oscar a Mejor actriz como Still Alice.

Y en ese camino ha dado voz a mujeres que no suelen ser protagonistas convencionales, pero que existen y que nos resultan tan interesantes que no sabemos por qué las pantallas las sesgaron por tanto tiempo.

En Gloria Bell, nos muestra a una mujer en sus 50, divorciada y con dos hijos adultos, que encuentra en el baile una experiencia de sanación que la lleva a tener aventuras alocadas en las noches de California.

Y este año estrenó The Glorias en el Festival de Cine de Sundance, donde interpreta a una de las cuatro mujeres que encarnan a la periodista y activista feminista Gloria Steinem en distintas etapas de su vida. Hoy día, Steinem tiene 86 años y, en una reflexión sobre la edad, se refirió a los 60 como “una nueva etapa de la vida libre de las ‘demandas de género’ a las que las mujeres nos enfrentamos desde la adolescencia”.

(Foto: Getty Images)

Moore coincide en esa visión y lamenta que no se le ofrezca ni honor ni respeto al envejecimiento. “Se le ve como algo negativo y, aún así, toda persona en este planeta lo vive. No entiendo por qué no es celebrado, por qué parece haber una especie de fecha de caducidad sobre cuánto vales y si eres alguien que merece la pena ver y del que vale la pena contar una historia”.

La edad de la sabiduría

A los 60 años, Julianne Moore muestra más seguridad que nunca. A su belleza se han sumado la madurez y la sabiduría que sólo dan los años.

VANIDADES también cumple seis décadas este 2020. Y, justo como hace esta maravillosa actriz que hemos elegido musa de esta edición, busca, en cada número, darle voz a miles de mujeres de todas las edades, identidades y condiciones que las hacen únicas y fabulosas.

(Foto: Getty Images)

Esta edad ya no es la de la vejez clásica, inactiva y dejada al olvido por muchos, sino el comienzo de una nueva etapa de vida que, en este siglo y para las mujeres en particular, puede ser más disfrutable de lo que ha sido a lo largo de la historia.

Y eso, como dice Julianne, es un privilegio. ¡Qué vivan los nuevos 60!

Por: Mónica Isabel Pérez