Las 4 tendencias más originales en decoración para tu hogar

Si quieres darle un toque novedoso a tu hogar, no puedes dejar pasar las tendencias que están pisando fuerte en el tema de la decoración y el interiorismo. Estamos seguras de que alguna de ellas se adaptará completamente a tu estilo, para que los rincones de tu casa se vean como siempre has querido.



1. Serenidad Absoluta

Si has hecho del minimalismo un estilo de vida y disfrutas de lo esencial en un espacio cómodo y limpio, seguro adoras las atmósferas calmadas, y ese mood también se obtiene con el poder antiestrés que aportan tonos básicos, como el beige y el gris o, mejor aún, la mezcla de ambos: greige. Un combo clave en un hogar apacible.



FOTOGRAFÍAS: PRSHOTS | ABSTRACT HOUSE.

2. Onda Retro

¿Te gustan las piezas con carácter? Los muebles y accesorios vintage le darán personalidad a tu casa. Actualmente triunfan los muebles de distintas décadas, sobre todo con matices brillantes, texturas aterciopeladas y estampados. Integra a tu sala de estar diseños con historia y dales nueva vida con tapices lujosos y sofisticados para crear verdaderas joyas.

FOTOGRAFÍAS: PRSHOTS | FURNITURE VILLAGE

3. Formas Redondas

Las nuevas estrellas en el universo del diseño y la arquitectura son las siluetas de formas

redondeadas, y es que resultan infinitamente sensuales. Lámparas con bases circulares, al igual que mesitas auxiliares, pufs, bandejas, tapetes, cojines y accesorios llenos de curvas son un must y aportan un toque ultrafemenino. ¡Nos encantan!





FOTOGRAFÍAS: PRSHOTS | DFS FURNITURE.

4. Orgánico y natural

Porque nuestra manera de apreciar lo genuino cambió en los últimos años a favor del planeta y se acentuó durante el confinamiento, los diseños de cerámica, mármol, madera, bambú, ratán y otras fibras naturales son más relevantes que nunca. Pero más allá de las tendencias, invertir en una casa ‘verde’ es una decisión de la que nunca te vas a arrepentir.