Las celebs jóvenes concientizan a sus fans sobre la gravedad del coronavirus

Muchas de las celebs más jóvenes del mundo del entretenimiento, que en su gran mayoría residen en Estados Unidos, han hablado a lo largo del fin de semana acerca de la pandemia del coronavirus para mandar un mensaje a sus seguidores: que no se trata de ninguna broma y que es necesario tomar medidas drásticas para prevenir los contagios.

La cantante Ariana Grande, por ejemplo, compartió su frustración en Twitter tras encontrar un sinfín de comentarios en las redes sociales que restaban importancia a la actual crisis de salud que se vive en su país natal bajo el pretexto de que «no es para tanto» o que «hay que seguir adelante con nuestras vidas».

«Es muy egoísta y peligroso que se tomen lo que está pasando a la ligera. Esta mentalidad de ‘a nosotros no va a pasarnos nada porque somos jóvenes’ supone un riesgo para los que no son tan jóvenes o tienen problemas de salud».

«Parecen unos tontos que solo piensan en su situación privilegiada. Tienen que empezar a pensar en los demás. Desde ya«, afirmó la cantante.

En esa misma línea, otra de las grandes estrellas de la música pop, Taylor Swift, pidió a sus fans que se tomen en serio la recomendación de evitar las aglomeraciones en espacios cerrados y que la apliquen además en su día a día.

«No paro de ver fotos de reuniones y fiestas numerosas y de gente que sigue juntándose para pasar el rato. Ha llegado la hora de cancelar planes, y de hecho, es momento de aislarse tanto como podamos. Y no asuman que, solo porque no se sienten enfermos, no pueden contagiar a otros, sobre todo a los ancianos y a los más vulnerables», les recordó.

Miley Cyrus, por su parte, ha pedido guardar la calma para evitar problemas de desabastecimiento en los supermercados debido a la psicosis que se ha desatado por comprar productos de primera necesidad en cantidades exageradas: «Es muy difícil tomar decisiones inteligentes si nos entra el pánico», recordó.

Sophie Turner y Joe Jonas, que se dice están esperando su primer hijo, afirmaron en Instagram que ellos no piensan correr ningún riesgo con una selfie en la que aparecen en el interior de su vehículo, protegidos con guantes y mascarillas.

Y Justin Bieber ha animado a sus seguidores a que tomen la decisión correcta y realicen una cuarentena voluntaria si presentan algún tipo de síntoma:

«Ahora es el momento de interactuar online y no en persona. No es solo por ti, es por todos… por todos nosotros», señaló.

