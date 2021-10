Las dietas del momento

Es importante siempre acudir con un especialista que te ayude a determinar el mejor plan de alimentación.

(Foto: Getty Images)

Keto

Ciertamente es la más popular y la más sonada en los últimos meses; inclusive han surgido postres Keto y tiendas especializadas. Sin embargo, sus orígenes datan del año 1920, cuando la comenzaron a utilizar como tratamiento para niños epilépticos.

También se la conoce como dieta cetogénica y consiste en realizar un cambio en el metabolismo gracias al bajo consumo de carbohidratos y a la alta ingesta de grasas y proteínas, explica la licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Pamela Schleske.

Como resultado del cambio de alimentación, el cuerpo toma la grasa como energía inmediata, media y tardía, provocando una pérdida de peso, añade la nutrióloga. A diferencia de otros planes, en la dieta cetogénica o Keto no es posible comer de todos los grupos de alimentos, solamente aquellos de origen animal y ciertas verduras.

En esta dieta se eliminan por completo el pan, la tortilla, los cereales y frijoles, las frutas, la avena, el arroz, la papa, el elote, los lácteos e inclusive algunas verduras. Se ha observado que provoca un mayor efecto de saciedad, ya que las grasas y las proteínas permanecen mayor tiempo en el estómago y su digestión es más lenta, añade la especialista.

A considerar

– Debe ser complementada con multivitamínicos para suplir la falta de frutas y verduras.

– Al principio el ejercicio debe ser moderado y luego se debe ir aumentando poco a poco.

– Debido a que implica un cambio metabólico es necesario cumplir a la perfección este plan.

– Según un estudio en la revista Nutrición, la mayoría de los pacientes no logra mantener esta dieta por más de dos de años.

– No se recomienda en pacientes con enfermedades cardiacas o de hígado debido al alto consumo de grasas.

Celebs que la siguen

– Halle Berry

(Foto: Getty Images)

– Kourtney Kardashian

(Foto: Getty Images)

Tip…

Si no tienes vesícula puedes ‘sufrir’ un poco con este plan debido a su alto contenido de grasas.

Paleolítica

Como el nombre lo indica, este régimen alimenticio busca retomar la alimentación llevada a cabo por el ser humano en el periodo Paleolítico, el cual comenzó hace más de 2.85 millones de años y terminó hace 10,000. Aunque la genética, la evolución y sobre todo la raza de cada persona ha determinado la forma en la que comemos, es valioso rescatar esta filosofía, menciona la especialista.

La idea es que los alimentos que se consuman sean lo más orgánicos posibles y se apeguen a lo que ofrece la naturaleza. Los alimentos procesados son descartados y la dieta se apega a los de origen natural y animal como pescado, carne, huevo, frutas, verduras, hortalizas y frutos secos, entre otros.

La virtud de esta filosofía es que es posible convertir la dieta en un hábito de por vida, pues no tiene consecuencias negativas y es una manera de llevar un estilo de vida más saludable, añade la experta.

También, sin darte cuenta, vas a eliminar la ingesta de azúcares simples y grasas saturadas, pues son comunes en la comida procesada. Es un mito que esta dieta implica que todo se coma crudo para apegarse a las tradiciones del hombre paleolítico, no es necesario y de hecho no es recomendable pues además de que no tiene el mismo sabor, al no cocinar la carne o el pollo puede contener bacterias, afirma Pamela.

A considerar

– Promueve la actividad física y disminuye el sedentarismo.

– No se recomienda en personas que padezcan enfermedades de los huesos como osteoporosis u osteopenia, debido al bajo consumo de fuentes de calcio.

Celebs que la siguen

– Jessica Biel

(Foto: Getty Images)

– Megan Fox

(Foto: Getty Images)

Tip…

Esta dieta permite comer de todos los grupos alimenticios.

Vegana

En ocasiones se confunde con la vegetariana, crudivegana o la ovolactovegetariana, por lo que es importante entenderla.

La dieta vegana obtiene los nutrientes de las frutas, verduras, hortalizas, leguminosas (como frijoles, habas, lentejas), oleaginosas (como almendra, cacahuate, pistache) y superfoods (chía, maca, acai, moringa), y no se permite consumir nada de origen animal, ni siquiera huevo o lácteos, comenta Pamela.

Es vital consultar a un especialista para encontrar el balance y nutrir el cuerpo con este plan. La proteína se sustituye con las leguminosas y las oleaginosas, o con proteínas veganas en polvo, añade la experta.

Estos alimentos no sacian igual que la proteína, por lo que es común inclinarse al pan y la pasta, y esto se traduce en un aumento de peso, así que el balance y la guía son fundamentales.

A considerar

– Puede existir una fuerte desnutrición por la falta de proteína, por lo que debe de ser monitoreada por un profesional de la salud.

– Si no se realiza bajo supervisión, corres riesgo de padecer anemia.

Celebs que la siguen

– Beyoncé

(Foto: Getty Images)

– Zac Efron

(Foto: Getty Images)

Fasting

El ayuno intermitente tiene diferentes beneficios, como pérdida de grasa corporal, disminución en los procesos inflamatorios del metabolismo y reducción de la insulina en ayunas.

Esta dieta elimina por completo la idea de que el desayuno es la comida más importante del día, pues toda la alimentación es importante si se realiza de manera correcta y equilibrada.

La versatilidad de esta práctica es que es muy fácil de adaptar según las actividades del día, la más sencilla y utilizada es la Regla 16/8, es decir, en un lapso de 8 horas realizar las comidas del día y hacer ayuno durante 16 horas siguientes, y practicarlo dos veces por semana.

En cuanto a los alimentos restringidos, no existe una guía como tal, pero varios estudios han demostrado que quienes tienen un mayor consumo de grasas observan mejores resultados en la pérdida de peso, aunque la recomendación es comer equilibradamente.

Otra ventaja es que se puede complementar con otras dietas y casi no tiene contraindicaciones, por ejemplo puedes seguir la dieta Keto cuando comas y al mismo tiempo realizar el ayuno intermitente, finaliza la nutrióloga.

A considerar

– No se recomienda en pacientes que han tenido trastornos de la conducta alimentaria como anorexia, bulimia, entre otros.

– Puede tener beneficios a nivel sanguíneo además de la pérdida de peso.

– Muchas personas realizan fasting sin saberlo, como aquellas que no desayunan o su primera comida del día la hacen a mediodía.

Celebs que la siguen

– Hannah Jeter

(Foto: Getty Images)

– Kate Walsh

(Foto: Getty Images)

Por: Daniela Hinojosa / Foto: Getty Images