Las reglas de oro al momento de decorar un árbol de Navidad

Desde que lo adquieres (si es que acostumbras que sea natural) hasta que lo decoras, el árbol de Navidad es pura tradición; sin embargo, su decoración no tiene que ser igual año tras año.

Para darle un giro de estilo y un toque especial de actualidad, conversamos con la interiorista mexicana Elena Talavera, quien nos compartió originales formas para conseguir un arbolito único, llamativo y en tendencia.

Cómo decorar un árbol de Navidad de forma original 2022

Para la experta en decoración, éste popular ornamento típico de la temporada decembrina posee un significado doblemente significativo, pues: “Cuando estaba recién casada, una prima me dijo que pusiéramos un negocio de arbolitos navideños. Así que viajamos a Estados Unidos a una tienda especializada en la decoración decembrina y ahí nos enseñaron cómo electrificarlos y de qué manera decorarlos”, recuerda.

Fue ahí donde aprendió a darles un tema especial, es decir, un concepto que le diera unidad a todos los elementos y que brindara un aire de armonía a la composición.

En esos tiempos, en México acostumbrábamos ponerle todo lo que íbamos comprando en viajes, por lo que terminaba por se una mezcla de dulce, chile y mole que incluía ¡hasta el zapatito del sobrinito! Una combinación de suvenires en la que cabía hasta el perico.

Desde que se adentró en el mundo de los temas —aspecto que lo mismo influye en los árboles de Navidad que en las mesas e, incluso, la forma de vestirnos—, se dio cuenta de la importancia de darle una personalidad especial que, en cierta forma, represente al dueño de la casa.

“Yo, por ejemplo, ya no tengo bebés, de ahí que ya no me haga tanta ilusión uno con ositos de peluche o estilo del bosque, que eran los que más se me vendían”, considera la creativa, a quien entrevistamos en Casa Palacio. Para Elena, este fin de año, predominan dos tendencias en decoración en Árboles de Navidad.

Noche paz: En este concepto predominan los elementos azules y dorados, el resultado es más elegante y funciona perfecto en casas de personas adultas.

Technicolor: Es más infantil y llamativo, abre la posibilidad a jugar con elementos mexicanos, porque incluye colores primarios y vivos. De forma que resulta visualmente atractivo para los niños.

Errores que debes corregir al momento de decorar tu árbol de Navidad

Al momento de pensar en cómo adornarlo, toma en cuenta las siguientes recomendaciones generales:

Positivo y negativo: Piensa que el follaje del árbol es un tono base sobre el que resaltarán los adornos. Elige una gama de tonos: La monocromía te ayuda a que armonice y luzca más el resultado final. Elige un color y refuérzalo. Esto aplica hasta en las luces. Repetición: Elige un motivo y colócalo varias veces, ya sea un oso de peluche, una campaña o estilo de esfera. Puedes jugar con su tamaño. Continuidad: En otras palabras, la forma en la que empiezas la decoración arriba la debes mantener hasta abajo.

¡Error común! Si no quieres sufrir imprevistos, accidentes o resultados poco afortunados, evita: “Comenzar a decorar solo de un lado, el árbol puede inclinarse y hasta desplomarse”.