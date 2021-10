¡Llega a su fin! ‘Keeping Up with The Kardashians termina en 2021

Después de 14 años, anuncian en redes que termina ‘Keeping Up with The Kardashians. Kim Kardashian da detalles.

Con 20 temporadas y 14 años, Kim Kardashian publica en redes sociales que Keeping Up with The Kardashians se termina. En una publicación de Instagram, Kim Kardashian asegura que «están agradecidos con todos los que apoyaron y vieron el programa por tantos años».

La última temporada saldrá al aire a principios del 2021

La modelo y empresaria también agradeció a Ryan Seacrest, productor estadounidense que tuvo gran reconocimiento por ser el anfitrión de American Idol. Por otro lado, E! se llevó de igual manera un reconocimiento. Esta cadena formó parte de la icónica familia.

Una emotiva despedida virtual

De la mano de esta despedida, mencionó a Bunim Murray Productions, una compañía productora de entretenimiento que se considera pionera en el universo de los reality shows.

Kim Kardashian añade que sin Keeping Up with The Kardashians «no estaría donde estoy ahora». Agrega que «este show nos formó y estaré en deuda con quienes jugaron un papel importante para formar nuestras carreras y así cambiar nuestras vidas para siempre».

Lo que fue, permanecerá

Originalmente, el show Keeping Up with The Kardashians fue idea de Kris Jenner, la madre de Khloe, Kim, Kourtney y Rob.

¿Recuerdas la fiesta de cumpleaños de dos millones de dólares? También una icónica boda entre Kim y Kanye West y un embarazó oculto de Kylie, momentos icónicos de Kepping Up with The Kardashians se recordarán por mucho tiempo más.