Lo que debes saber de las 3 icónicas películas que marcaron a James Dean

Las 3 películas que marcaron a James Dean, el emblemático y joven actor que apenas desarrollaba una exitosa carrera en cine.

Para referirse de personajes que marcaron el estilo de Hollywood, James Dean es de los pioneros. Este actor nació en Indiana, Estados Unidos, que para elevar su carrera tras las cámaras se mudó a Los Ángeles en 1950. El joven que debutó en un anuncio de Pepsi finalmente asentó una fugaz profesión y por ello hay tres icónicas películas de que marcaron a James Dean y su corto trayecto filmográfico. Un día como hoy, 30 de septiembre, falleció a causa de un accidente automovilístico a los 24 años.

East of Eden

Fue la única película que se estrenó mientras el actor estaba en vida. Es un drama dirigido por Elia Kazan, director estadounidense de origen griego, que obtuvo el Globo de Oro a Mejor Película Dramática. La película está basada en la novela con el mismo nombre que narra la historia de dos familias en el periodo de la Guerra de Secesión y la Primera Guerra Mundial.

James Dean interpretó a Cal Trask, y cuando Elia vio el casting de James, le dijo a su productor, Jack Warner: «Es un chico extraño y creo que deberíamos hacerlo ver lo más guapo posible». Un artículo de la Library of America señala que con este papel, «Dean se convirtió en el arquetipo de la angustia adolescente mientras seguía vivo».

Rebel Without a Cause

Dirigida por Nicholas Ray, Rebel Without a Cause es una película de drama que narra la historia de un adolescente rebelde recién llegado a Los Ángeles. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la consideró «cultural, histórica y estéticamente significativa» y la seleccionó para preservarla en el National Film Registry.

El portal Mental Floss compartió datos curiosos sobre cómo Dean sobrellevó esta película, cuya realización en vida real llevó algunas escenas peligrosas. Por ejemplo, James realmente se pasó de tragos para la escena en la que golpea el escritorio en la estación de policía y se rompió los huesos de su mano. Por consiguiente, siguió filmando con la mano vendada. Y en una ocasión, Ray, el director, cortó la grabación de la escena y causó que James le reclamara «nunca, jamás, me cortes. Nunca me digas ‘corte'» y lo tuvieron que convencer de seguir grabando. Además, la imagen del actor con chamarra rojo encendido quedó para la posteridad.

Giant

Esta película dirigida por George Stevens fue de las primeras en presentar a pantalla aspectos de racismo contra habitantes de origen mexicano. Se une a las obras guardadas en el National Film Registry y narra la historia de una familia que cede ante las presiones de convertir su hacienda ganadera en petrolera.

Giant fue la última película en la que Dean fue el protagonista, misma que le otorgó un Globor de Oro por la interpretación y nominación a los premios Oscar a Mejor Actor. En esta película, el James y el actor Rock Hudson, que interpretaba a Jordan «Bick» Benedict Jr, tuvieron muchas discusiones. Este dato se encuentra en el libro del profesor de la Universidad de Texas, Don Graham, Giant: Elizabeth Taylos, Rock Hudson, James Dean, Edna Ferber and the Making of a Legendary American Film. En entrevista con Fox News, Don contó que «ambos se odiaban» y Elizabeth Taylor debía intervenir. También contó que Elizabeth y Rock eran muy buenos amigos, situación en la que intervendría Dean y «trataría que robar la atención de Elizabeth».