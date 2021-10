Lo que se sabe de la cancelación de ‘Away’, la serie de Netflix con Hilary Swank

¿Qué pasará con Marte? Netflix cancela la segunda temporada de Away, serie protagonizada por Hilary Swank sobre la emotiva misión espacial de unos astronautas.

«Así que recuerda, cuanto más lejos llegue, más cerca estoy de volver a ustedes», dice la nostálgica frase que Emma Green (Hilary Swank), la astronauta estadounidense que comanda la misión en la serie Away, le dice a su hija. Tristemente, para los espectadores, hay más situaciones que afligen, pues no habrá segunda temporada.

Netflix cancela la segunda temporada de Away

La aventura espacial llega a su fin porque Netflix no la renovará, de acuerdo con Variety y la agencia Europa Press. Esta cancelación llega semanas después de su estreno en la plataforma.

Away fue creada por Andrew Hinderaker (‘Penny Dreadful’) y Jessica Goldberg (‘Parenthood’). Este drama exploraba la vida de los astronautas que dejaron atrás todo lo que aman para embarcarse en una misión espacial. Y aunque los astronautas llegaron lejos, la serie no lo hizo, pues la primera temporada contó con 10 episodios.

La doble ganadora del Oscar por ‘Boys Don’t Cry‘ y ‘Million Dollar Baby‘, Hilary Swank, interpretaba a Emma Green, una aguerrida astronauta que dejó a su su familia para tripular la primera misión internacional con destino a Marte. Junto con la actriz completaban el reparto Josh Charles, Vivian Wu, Mark Ivanir, Ato Essandoh, Ray Pantbhaki y Talitha Bateman.

Hilary Swank (Foto: Getty Images)

¿Segundas temporadas o infinitas cancelaciones?

Netflix lleva una temporada llena de cancelaciones que no ha dejado contentos del todo al público. El anuncio de la no renovación de Away se une a los de GLOW —aparentemente por problemas de rodaje y coronavirus— y ‘Teenage Bounty Hunters —serie de comedia dramática para adolescentes—. También se le unen Altered Carbon (misma que se quedó sin final porque no habrá temporada 3), The Society y I’m Not Okay with This (que contaba con las estrellas de IT, Sophia Lillis y Wayatt Oleff).

A pesar de que Away estuvo entre el top 10 de streamings en Netflix de Estados Unidos, no todas las cancelaciones de temporada pueden predecirse. En entrevista con Collider, vía Cultira Ocio, Andrew había apuntado que [spolier alert (?)] «Away regresaría con la temporada 2 en Marte», para «vivir ese viaje emocional de los astronautas».

La protagonista salió en redes para despedir la serie. A través del Instagram de Hilary, se observa una fotografía con el crew estelar y actoral con las palabras: «Amor y fe siempre serán mi ‘estrella del norte’. Fue una experiencia increíble, mis compadres. Y gracias a todos ustedes, mis asombrosos seguidores, que vieron y apoyar nuestro show. ¡Quería mostrarles Marte! Hasta la siguiente ✌?»

Por Redacción Vanidades con información de Europa Press