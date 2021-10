«Lo que sea que amor signifique». Carlos y Diana en ‘The Crown’

«Lo que sea que amor signifique». La cuarta temporada de The Crown relata el principio de una histórica y turbulenta relación.

El compromiso entre Diana Spencer y Carlos de Gales, el heredero al trono británico, es apenas uno de los agitados inicios que presenta The Crown en esta cuarta temporada. La exitosa serie no ha minimizado ni un detalle, y uno de ellos es cuando la pareja anunció su compromiso.

(Foto: Getty Images / Netflix)

Cuando Carlos y Diana anunciaron a la prensa su compromiso, algo que vemos en The Crown

Fue un 3 de febrero de 1981, cuando Diana tenía 20 años y Carlos 32, que la prensa se reunió frente a la joven pareja para capturar el momento en que ambos hacían público el compromiso. Pero este inicio marcaría que no todo sería miel sobre hojuelas.

Primero que nada, la misma propuesta de matrimonio simpatizó poco. Así lo reveló el documental de Channel 5, ‘Charles and Di: The truth behind their wedding. La experta en realeza británica Ingrid Seward detalló que cuando Carlos se arrodilló, Diana estalló en risa. «Probablemente fue por nervios. No pensaba que fuera la propuesta más romántica, pero al menos ya la tenía».

El documental añade que el heredero le pidió a Diana ir al Castillo de Windsor, y cuando llegó la llevó a un cuarto, donde sacó el anillo. Pero para Christopher Wilson, biógrafo real, lo que Carlos expuso solo fue «cumplir con las exigencias de su madre de encontrar esposa». «Llamó a su mamá solo para decirle que lo había hecho. ‘Me pediste que me casara y lo arreglé'», comentó.

Polémicos comentarios de Carlos de Gales

Las dudas de Diana sobre los sentimientos de su prometido no cesaban. Lo que The Crown captura es esta situación tensa ante una Diana sumamente joven y vacilante sobre su futuro como reina de Inglaterra. Así llega una polémica declaración de Carlos.

Blusa de lazo y traje azul, mostrando en primer plano el anillo de compromiso con un zafiro rodeado por diamantes, así se dejó fotografiar Diana junto a Carlos. Emma Corrin, la actriz de 24 años que interpreta a Lady Di, sorprende en esta escena con la similitud del conjunto.

Fue en esta conferencia de prensa cuando la propia Diana expuso un desconcierto ante las actitudes de Carlos. En el documental Diana: In Her Own Words, cuenta cuando «un ridículo periodista nos preguntó: ‘¿están enamorados?’. Yo pensé ‘¡qué pregunta tan absurda!’ y respondí ‘claro que sí lo estamos’. Carlos volteó y dijo ‘lo que sea que amor signifique’. Y eso me desconcertó mucho. Pensé, qué extraña respuesta. Me traumó«.

Más tarde en ese año se casaron y fue una boda que, transmitida por televisión, la vieron 750 millones de personas alrededor del mundo, vía Town & Country. Para este suceso, Emma ha declarado que fue una de las escenas más emblemáticas. En entrevista para British Vogue, aseguró que cuando se puso el vestido de boda, «se quedaron callados en el set».