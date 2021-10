La reputada actriz da vida a la monarca en la serie «The Crown» , pero hay algo que le inquieta.

La oscarizada Olivia Colman no ha dejado de recibir alabanzas y felicitaciones por la maestría con la que interpreta a Isabel II en la tercera temporada de la popular serie biográfica The Crown, un papel que retomará de cara a la cuarta tanda de capítulos antes de dar el testigo a la no menos prestigiosa Imelda Staunton.



Lo que teme Olivia Colman acerca de la reina Isabel

Sin embargo, la también protagonista de la serie Broadchurch no parece estar del todo satisfecha con su trabajo en la producción de Netflix, más que nada porque teme que la mismísima reina de Inglaterra haya acabado odiándola -tanto a ella como al enfoque con el que la encarna- por tratar de ponerse en sus regios zapatos y recrear su fascinante vida en la pequeña pantalla.

«Siempre existe una presión adicional cuando interpretas a alguien que está todavía vivo, sobre todo porque tienes miedo de que te vea y de que no le gustes nada. En mi caso no he dejado de pensar: ‘Oh Dios, ¿qué pasa si la reina Isabel II está viendo la serie ahora mismo?’. Quizá esté pensando que lo estoy haciendo fatal y que mi actuación no tiene nada que ver con ella. Me la imagino decepcionada y cambiando directamente de canal», admitió en conversación con el Sunday Mirror.

Asimismo, la artista inglesa reconoció en su entrevista que el reto de dar vida a la actual monarca le ha supuesto un reto mucho mayor que el de interpretar a la reina Ana, el personaje principal de ‘The Favourite por el que se hizo con la codiciada estatuilla dorada hace dos años: todo ello debido a la presencia generalizada de Isabel II en la vida diaria de los británicos y en la cultura popular en general.

Por: Bang Showbiz