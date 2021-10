Los Jonas Brothers recurren de nuevo a sus esposas para su último videoclip

En vista de la buena acogida que recibió el videoclip de su canción ‘Sucker’, los Jonas Brothers decidieron volver a reclutar a sus respectivas mujeres para protagonizar el video que acompaña a su nuevo sencillo ‘What A Man Gotta Do’ inspirado en tres de las escenas más icónicas del séptimo arte.

Una vez más, las estrellas absolutas de la producción fueron Nick Jonas y Priyanka Chopra, que protagonizan en solitario los primeros treinta segundos recreando el baile de la película Risky Business, lo que viene a demostrar que las tornas han cambiado desde los tiempos en que los hermanos eran las mayores estrellas de la factoría Disney y el menor de los tres ha superado en tirón mediático al mediano, Joe, gracias en parte a su matrimonio con la actriz india.

Joe y Sophie Turner, la intérprete de Game of Thrones, se encargaron de emular a John Travolta y Olivia Newton-John como los míticos personajes de Danny y Sandy en Grease.

En el caso de Kevin y su esposa Danielle, con quien lleva casado más de una década, hay que esperar hasta pasados los dos minutos de canción para que aparezcan en escena imitando el momento clave de la comedia Say Anything…, en el que el protagonista, interpretado por Johnk Cusack, se coloca bajo la ventana de la chica que le gusta con un radiocasette para despertarla con la canción In your eyes de Peter Gabriel.

A los fans de la banda no se les pasó por alto que esta última pareja es a la que menos tiempo se dedica en pantalla y a muchos no les hizo ninguna gracia que hayan quedado relegados a un segundo plano en favor de Nick y Priyanka y Joe y Sophie.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images