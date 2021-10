Los famosos abren las puertas de su hogar a perros refugiados durante la cuarentena

Las actrices Camila Mendes y Camila Morrone , así como el chef Antoni Porowski han encontrado a los mejores compañeros posibles para el aislamiento en los perros de sus refugios locales de animales

El período de aislamiento, bien sea voluntario u obligatorio, para evitar la propagación del coronavirus puede afectar el estado de ánimo de cualquiera, pero las celebridades han dado con la solución perfecta para combatir el aburrimiento y la soledad: adoptar temporalmente a un adorable compañero peludo.

La actriz Camila Mendes compartió este fin de semana un par de imágenes con una adorable perrita llamada Truffle que acogió a través del refugio para animales de Los Ángeles Labelle Foundation y ha animado a todos sus seguidores a que sigan su ejemplo.

«Esta es mi pequeña y adorable compañera de cuarentena. No sé qué haría sin ella», afirmó la famosa intérprete de la serie Riverdale para ilustrarnos con las fotos en las que aparece paseando con el can por un bosque.

Te puede interesar: Harvey Weinstein da positivo por coronavirus

El mejor compañero peludo

Antoni Porowski, uno de los protagonistas más exitoso del programa Queer Eye hizo lo mismo en Austin, Texas

Su amigo es un cruce de pitbull y beagle que, por los videos que subió a sus Stories, ya que se ha daptado a las mil maravillas a su rutina diaria, aunque le complique considerablemente la tarea de grabar videos para su Instagram por su manía de ladrar en los momentos más inesperados.

Los mejores hermanos

Camila Morrone, la novia de Leonardo DiCaprio, también le ha abierto las puertas de su hogar a un segundo cachorrito este fin de semana para que le haga compañía al precioso husky que acogió recientemente.

«Ha sucedido. Me he obsesionado con esto de refugiar perros. No soportaba la idea de que Jack estuviera separado de su hermana, así que pregunté si podía cuidar también de Jill. Estas dos bellezas están buscando una casa permanente, con un poco de suerte para los dos», explicó la joven actriz en su perfil.