El mundo del espectáculo está conmocionado por la desaparición de Naya Rivera tras salir a navegar con su hijo por el lago Piru.

Naya Rivera, de 33 años, es más conocida por su papel de Santana en la serie Glee, sin embargo, en su curriculum también tiene otros papeles importantes. De hecho, su carrera comenzó cuando ella era aún una bebé en en un comercial de Kmart.

Pero ese fue apenas el inicio de una prometedora carrera, la cual inició de manera oficial cuando apenas tenía cuatro años de edad con el programa de comedia The Royal Family, de 1991, en el papel de Hilary Wintston, y en donde tuvo un papel recurrente durante un año.

Los papeles más destacados de Naya Rivera

Desde 1992 a 2002 tuvo participaciones en episodios de importantes de programas, como Family Matters, The Fresh Prince of Bel-Air, Baywatch, House Blend, Even Stevens, 8 Simple Rules y CSI: Miami, entre otros.

Su papel más importante llegó en 2009 cuando fue contratada para interpretar a la animadora homosexual Santana Lopez en la serie Glee.

Como curiosidad, a pesar de que el papel de Naya en serie Glee era el de representar la minoría hispana (y en la vida real tenga sangre puertorriqueña), la actriz no sabe hablar español. Sin embargo, en algunos capítulos sí lo hizo y hasta cantó en español al lado de Ricky Martin cuando él fue invitado de uno de los capítulos de la serie.

En 2015 terminó Glee, pero su carrera continuó con participaciones en Devious Maids, American Dad y fue juez invitada en RuPaul’s Drag Race.

Desde 2018 participa como personaje recurrente en la serie de televisión Step Up, como Collette Jones.

Su participación en Glee la ha llevado a ganar varios premios, como los People Choice Awards 2014 en la categoría «Favorite TV Gal Pals”, los SAG Awards de 2010 a Mejor Actriz Reparto, Mejor Artista en 2011 y 2012, así como Mejor Cantanta 2012 en los premios ALMA.

Por: Redacción Vanidades