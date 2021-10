Muchas engordamos porque comemos snacks equivocados y abusamos de ellos. ¡Estos son los más ricos y saludables!

Joey Thurman, un conocido nutricionista y entrenador de modelos y celebridades de Chicago, creador del método de nutrición y ejercicios The Lifestyle Renovation, dice: «Comer snacks entre comidas no es mala idea, pues mantiene el metabolismo a buen ritmo y hace que te sientas satisfecha y con energía; pero si comes las que son ultracalóricas pueden destruir tu dieta e incluso causar cansancio a mitad del día».

Según Joey Thurman, debemos tener siempre a mano los huevos duros. Haz media docena y consúmelos a lo largo de la semana. Un huevo duro tiene un promedio de 78 calorías. (Si tienes colesterol alto no comas la yema.)

También los garbanzos asados en el horno. Satisfacen al instante el factor crujiente y salado que el cuerpo nos pide. Añade comino o chile en polvo si te gustan picantes.

Cuando deseas comer un helado (¡con infinidad de calorías y azúcares!) sustituye por un smoothie o batido de proteínas bien frío, hecho con hielo, agua, frutas y proteína en polvo. Es ideal después de hacer ejercicios ¡y enseguida nos quita el deseo de comer helado!

Las barras de granola (elige bien, porque algunas tienen más calorías y azúcar que otras) son buenos snacks. También las barras de cereales bajas en azúcar y grasa. ¿Un truco? Pártelas en dos y come la mitad.

Los snacks más ricos y saludables para mantenerte en forma

Las frutas secas y las nueces son excelentes snacks. Los trozos de manzanas o duraznos (melocotones) secos y coco rallado son ricos para comer a media mañana. Cinco almendras al día son buenas para la salud, pues son altas en proteínas, grasas monoinsaturadas y vitamina E.

Los vegetales cocinados al vapor o en la parrilla son excelentes. Haz una buena cantidad y manténlos en el refrigerador. Mójalos en yogur sin grasa con cebollinos; en mostaza o en cualquier líquido bajo en grasa, como los aliños de ensalada light.

TIP: Una manzana mediana tiene 93 calorías y es el «snack» ideal a cualquier hora del día.

Lo que prefieren las celebridades…

La modelo Miranda Kerr necesita comer snacks dos veces al día y sus favoritos son ensaladas y vegetales al vapor, como brócoli, zanahoria y espinaca.

Los snacks preferidos de la cantante Katy Perry son varios vasos de agua de coco natural, vegetales cocidos al dente con hummus y toneladas de mandarinas.

La modelo Claudia Schiffer se mantiene delgada con un régimen muy estricto. Lo único que ingiere hasta la hora del almuerzo son cocimientos de té de hierbas, y por la tarde, ensaladas y vegetales al vapor. ¿En la noche? Proteínas sin grasa.

Por: Redacción Vanidades