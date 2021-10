¡Macaulay Culkin cumple 40 años! Y sí, nos hace sentir un poco viejos

¿Quién no recuerda al simpático Kevin McCallister en el clásico navideño Home Alone? Pues bien, ese tierno niño cumple 40 años.

Pues bien, ese carismático pequeño de 10 años de edad (aunque en el libreto de la película tenía 8) acaba de cumplir 40 años. ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Ni cuenta nos dimos!

Porque, además, es una película que podemos ver cada año en Navidad y parece como si hubiera sido ayer, pero no, ya pasaron 30 años.

De niño, Macaulay Culkin se caracterizaba por una mirada que combinaba la picardía con la ternura, además, gracias a esa cinta logró convertirse en el niño de oro de Hollywood y se vislumbraba con una prometedora carrera.

Sin embargo no fue así, ya que su vida se vio envuelta en algunos escándalos, como su arresto en 2004 por posesión de marihuana y sustancias controladas. También fue muy sonada su amistad con Michael Jackson, con quien participó en el video Black or White. De hecho Macaulay es padrino de los hijos del fallecido Rey del Pop, Paris, Prince y Michael Jr.

En cuanto a su carrera, ésta no despegó tan alto como se esperaba. Entre las películas más destacadas se encuentran Jacob’s Ladder (1990), My Girl (1991 y por la que se convirtió en el primer niño en cobrar un millón de dólares por película), Home Alone 2: Lost in New York (1992) y The Good Son (1993).

A los 14 años se retiró con una cuenta bancaria millonaria. A esa misma edad, en 1994, se estrenó Richie Rich, su última cinta como estrella infantil, la cual fue un fracaso taquillero.

También a los 14 años, Macaulay se emancipó legalmente de sus padres, nombró a su contable como tutor jurídico y no ha vuelto a dirigirle la palabra su padre, con quien su relación nunca fue buena.

“Mi padre era un hombre abusivo”, confesó Macaulay Culkin en Time. «No tanto de forma física, aunque sí que hubo algo de eso, sino mental. Yo le pedía un descanso, quería irme de vacaciones por primera vez en mi vida, y él no dejaba de firmar contratos para más películas. Nadie me escuchaba. Mi padre tenía una cama tamaño gigante y una televisión enorme y a mí me hacía dormir con mi hermano en el sofá. Lo hacía para romper mi espíritu. Así que me retiré para desaparecer de la faz de la tierra. Pero seis años después comprendí que jamás podría deshacerme de mi fama”.

En 2019, tras años de ausencia, el actor fue fotografiado a la salida de un restaurante en West Hollywood con la actriz Brenda Song, con quien trabajaba en la película Changeland. En ese momento se percibió con un aspecto totalmente renovado y en mucho mejor estado que anteriormente, cuando lidiaba con el alcohol y las drogas.

En mayo de 2020 se anunció que Macaulay Culkin abandonaría la tranquila vida que había hecho lejos de los focos de la atención médica para convertirse en uno de los nuevos fichajes de la serie American Horror Story.

¿Cómo se dio este regreso a los reflectores?

Ryan Murphy, el creador de la popular antología de terror reveló que despertó el interés de Macaulay y el argumento que usó para conseguirlo no podría ser más sorprendente: le prometió que grabaría una escena de sexo incendiario con la actriz Kathy Bates, que da la casualidad de que es treinta años mayor que él (71 años).

¡Macaulay Culkin cumple 40 años! Y sí, nos hace sentir un poco viejos

Para celebrar sus cuatro décadas (sí, Macaulay Culkin cumple 40 años), el 26 de agosto de 2020, el ya maduro actor publicó unos mensajes a través de su Twitter en los que pedía consejos a sus fans sobre cómo debía comenzar su «crisis de la mediana edad”.

«Hola, chicos, ¿quieren sentirse viejos? Yo tengo 40. De nada (…) Es mi regalo para el mundo: hago que la gente se sienta vieja. Ya no soy un niño, ese es mi trabajo», escribió Culkin.

Posteriormente, el actor confesó querer dedicarse a surfear y pidió que algún experto en Photoshop le ayudara a poner la foto de su rostro en el cuerpo de un surfista para ver cómo se vería.

«Desde que tengo 40 creo que es hora de comenzar mi crisis de la mediana edad. Estoy pensando en empezar a surfear. ¿Tienen alguna sugerencia?», escribió. «¿Alguno de ustedes sabe utilizar Photoshop? ¿Pueden poner mi cabeza en un surfista para tener una idea de lo genial que me vería?”, añadió.

Sus seguidores cumplieron rápidamente con sus deseos y le enviaron algunas ideas convertido en surfista profesional.

¿A ti también te hizo sentir un poco mayor darte cuenta que Macaulay ya no es un niño?

Por: Redacción Vanidades