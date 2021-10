Macaulay Culkin revela si sufrió o no abuso por parte de Michael Jackson

Que no tenga ningún nuevo proyecto que promocionar no es ningún impedimento para que Macaulay Culkin conceda una rara entrevista a la revista Esquire, que inició con una pregunta clave que no podría evitar: la de su relación con su antiguo amigo Michael Jackson.

Las acusaciones de abusos sexuales a menores a las que se enfrentó en su momento el rey del pop han vuelto a resurgir para reabrir el debate en torno a su supuesta inocencia o culpabilidad tras el estreno del documental documental Leaving Neverland, centrado en Wade Robson y James Safechuck: dos de los niños ahora adultos que aseguran haber sido dos de las muchas víctimas del músico durante sus visitas al rancho.

(Foto: Getty Images)

El protagonista de Home Alone siempre ha defendido su amistad con el cantante alegando que era una de las pocas personas que lo entendían, pese a la diferencia de edad que existe entre los dos, porque había lidiado con los mismos niveles de fama en su infancia.

Respecto a los testimonios acerca del supuesto personaje depredador de Michael, él solo puede y quiere hablar de lo que vivió a su lado.

«Mira, voy a empezar diciendo lo siguiente, y no es una frase cualquiera, es la verdad: nunca me hizo nada. Nunca le vi hacer nada», afirmó Macaulay. «No tengo ninguna razón para callarme, especialmente en este punto en que nos encontramos. El hombre ya no está entre nosotros. Y en cualquier caso, no voy a decir que quedaría bien ni nada parecido, pero sí es cierto que ahora sería un buen momento para hablar. Si tenía algo que decir, lo haría, pero no lo tengo. Nunca vi nada. Nunca hizo nada «.

A lo largo de la charla, el intérprete de 39 años contestó con calma a las preguntas sobre el malogrado artista, quien vio por última vez en el juicio celebrado en su contra en 2005 por abusar supuestamente de un niño de 13 años enfermo de cáncer y en el que Macaulay testificó como parte de la defensa antes de que Michael fuera absuelto de todos los cargos.

(Foto: Getty Images)

Sin embargo, no pudo evitar compartir una anécdota que revela lo poco respetuosa que puede llegar a ser la gente con la memoria de Jackson.

«Me crucé con James Franco en un avión. Nos habíamos visto dos o tres veces a lo largo de los años. Lo saludé con un gesto mientras poníamos las maletas en los compartimentos de cabina. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Lo típico … Fue justo después de que saliera a la luz ‘Leaving Neverland’ y él me dijo: ‘Vaya con el documental’. Eso fue todo. Yo le respondí: ‘Ajá’, y me quedé en silencio. «¿Qué te parece lo que cuenta? «. Me di la vuelta y le dije:» ¿A ti te gustaría hablar ahora mismo de tus amigos muertos? «. Me contestó tímidamente que no, y entonces le dije que me había gustado verlo y me marché «. Finalizó el actor.

Por: Bang Showbiz / Fotos: Getty Images