Madonna habla sobre el eterno debate y dice: ‘el tamaño sí importa’

La cantante Madonna, que actualmente está saliendo con un joven bailarín de 25 años, se considera una afortunada por haber tenido siempre amantes muy bien dotados

La lesión de rodilla que obligó a Madonna a postergar varias funciones de su gira mundial ‘Madame X‘ no ha afectado ni su buen humor ni a sus ganas de entretener a sus fans con anécdotas subidas de tono en su regreso a los escenarios esta semana.

Los asistentes a sus conciertos de este miércoles y jueves se encontraron con una reina del pop más parlanchina que nunca y con muchas ganas de dar su opinión acerca de temas tan controvertidos como, por ejemplo, el eterno debate acerca de la importancia del tamaño del miembro viril.

«¿Qué le dices a un hombre con el pene pequeño? En mi caso, la respuesta es: ‘No lo sé’. Nunca he estado con un tipo que lo tuviera pequeño. Pero a ver, el tamaño importa, todos lo sabemos, no finjamos que no es cierto», aseguró artista.

Esa confesión resulta todo un halago para sus anteriores parejas sexuales, entre las que se encuentran el actor Sean Penn, el director de cine Guy Ritchie, así como el joven bailarín de 25 años Ahlamalik Williams con quien sale actualmente.

Pese a sus ganas de interactuar con la audiencia, la intérprete no pudo disimular las dolencias físicas que han limitado su movilidad y que le obligaron a recurrir a una silla en pleno concierto para no forzar demasiado sus articulaciones. Sin embargo, ella supo aprovechar hasta esa situación como una excusa para presumir su legendaria habilidad oral.

«Normalmente, llegados a esta parte me arrodillo durante veinte minutos», explicó a todos los presentes para disculparse por el cambio en la coreografía, antes de añadir con tono divertido:«Siempre me han dicho que se me da muy bien eso de arrodillarme».

Por: Bang Showbiz / Fotos: Getty Images