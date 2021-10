El cantante compartió en Instagram la primera imagen de su álbum personal junto a su atractiva novia.

Aunque a estas alturas no hace falta que Megan Fox y Machine Gun Kelly oficialicen nada, porque salta a la vista que están locamente enamorados, el cantante quiso dar igualmente un paso tan importante en cualquier relación entre dos celebridades como lo es el compartir su primer posado juntos en las redes sociales, lo que viene a considerarse una confirmación de que esa relación en concreto es algo más que un romance pasajero.

(Foto: Getty Images)

El músico de 30 años, que conoció a la atractiva actriz mientras rodaban juntos la película Midnight in the Switchgrass, eligió para hacer una selfie en blanco y negro en el que los dos posan sacando la lengua, él con una mano apoyada en la cadera de Megan y ella presumiendo de su escultural figura con un croptop.

«Esperé una eternidad para encontrarte de nuevo…», escribió Colson, como se llama realmente el artista, junto a la imagen.

Megan Fox y Machine Gun Kelly dan un paso más en su romance exprés

Esa frase es un guiño a la fe ciega de su chica en que ellos son dos mitades de una misma alma que habitan en cuerpos diferentes, lo que Megan define como «llamas gemelas».

En la única ocasión en que ha hablado abiertamente de su historia de amor con Colson, reconoció que supo que su vida estaba a punto de cambiar antes, incluso, de que se encontraran cara a cara.

«Cuando pregunté quién iba a interpretar su papel y me dijeron que se lo habían ofrecido a Machine Gun Kelly y que acababa de aceptar, pensé inmediatamente: ‘Oh, oh’. Porque lo sabía, podía sentir que algo salvaje iba a surgir a partir de ese encuentro, pero no tenía claro qué», confesó Megan en el podcast ‘Give Them Lala… With Randall’.

(Foto: Getty Images)

Por: Bang Showbiz