Misión: Tomar conciencia y salvar el mundo

Nuestro planeta ha entrado en la cuenta regresiva: hace unos meses, un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que la Tierra comienza a volverse inhabitable por culpa del calentamiento global, la contaminación del aire y la deforestación, proceso que para 2050 será irreversible.

El panorama es desolador; sin embargo, el organismo asegura que aún hay tiempo para un plan de acción. ¿Y quiénes podrían ser más indicados que los famosos para dar el ejemplo? Esta larga lista de celebridades han sacado partido de su fama, poder y fortunas para ganarle la batalla al deterioro ecológico.

Alerta en la Amazonia

Este año, la crisis del planeta se agudizó por los incendios en la selva amazónica, sin duda los peores de su historia. Ante el desastre, las celebridades de la era de las redes sociales reaccionaron de inmediato.

En su Instagram, Ariana Grande posteó fotos del fuego con la frase: “La mayor selva húmeda se incendia”; Demi Lovato compartió el mensaje de la cantante. La modelo y empresaria Kendall Jenner hizo lo propio y escribió “nuestros pulmones se queman”. Jameela Jamil, Camila Cabello, Cara Delevingne y John Cusack, entre muchos más, también se expresaron en sus cuentas para compartir su preocupación.

Pero el activismo ‘desde el sillón’ sirve de poco; por eso, algunos famosos consideran que la mejor manera de hacer la diferencia es a través de sus propias fundaciones.

Un pionero del movimiento ecologista es Gordon Matthew Sumner, mejor conocido como “Sting”, quien hace 30 años creó la Rainforest Foundation Fund, iniciativa que surgió cuando el líder del pueblo amazónico Kayapó le pidió ayuda para salvar el lugar. Hoy día, la institución ha logrado preservar más de 33 millones de hectáreas de ese ecosistema en Sudamérica.

Y para nadie fue extraño que, recientemente, el cantante estallara en Instagram contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y de paso regañara al presidente Donald Trump: “La Amazonia está en llamas a una velocidad sin precedentes, 80% más que el año pasado y con 39% más de deforestación”, escribió, “y el mundo de repente se está dando cuenta. Los líderes populistas que citan las agendas nacionalistas o que afirman que el cambio climático es un engaño, son culpables de mucho más que quedarse sin hacer nada. Esto es negligencia criminal a escala global”, sentenció.

Aliados de Greenpeace

Algunas celebridades han preferido sumarse a los esfuerzos de organizaciones ya establecidas como Greenpeace, ONG que desde los 70 defiende el medio ambiente.

En 2019, una de sus prioridades es salvar al Polo Norte del calentamiento global y la explotación petrolera; para ello ha nombrado embajadores del Ártico a un grupo de personalidades que les ponen rostro a la iniciativa.

Algunas son Helen Mirren, Gillian Anderson, Jude Law y Vanessa Redgrave. Asimismo, Greenpeace patrocina a los científicos que viajan en la expedición De Polo a Polo a bordo del barco Esperanza.

Hace unas semanas se sumó a ellos la intérprete Shailene Woodley, quien vio de primera mano la contaminación por plásticos del Mar de los Sargazos y se comprometió a hablar del tema.

Salma Hayek se ha sumado a la causa al narrar para Latinoamérica el documental Our Planet, que muestra cómo el cambio climático afecta los ecosistemas.

Los Bardem contra el plástico

Generar un cambio es más fácil si se hace de a dos, y Penélope Cruz y Javier Bardem lo saben. Por ello, “Pe” se convirtió en la imagen de una campaña de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), en contra del uso de pieles de animales.

Como parte de ese compromiso, entre otras acciones, asiste a sus eventos en autos híbridos y jamás en limusina. En 2012 fue nominada a un International Green Award en la categoría de Celebridad más Responsable, distinción que obtuvo Ian Somerhalder, otro gran ecologista. Por su parte, Javier está decidido a limpiar los mares del mundo.

Todo empezó el año pasado, cuando él y su hermano Carlos viajaron a la Antártida, invitados por Greenpeace; ahí, el actor se sumergió en un pequeño submarino para explorar el lecho del mar. ¿Y qué encontró? Restos de plástico.

Bardem narró esta experiencia en el documental Sanctuary, pero no se quedó ahí: meses después abordó un barco en la Costa Brava para recoger deshechos plásticos que después entregó a la empresa Sea2See, que los recicla para convertirlos en lentes de sol.

El mes pasado formó parte de una protesta ecológica en Times Square y esa misma tarde no dudó en hablar en la sede de Naciones Unidas.

“Nuestros océanos están al borde del colapso y todos somos culpables de ello. Ahora todos debemos estar dispuestos a hacer algo para detenerlo: especialmente ustedes”.

Leo DiCaprio, el ejemplo a seguir

Sin duda, es la imagen principal del activismo. Hace 20 años creó The Leonardo DiCaprio Foundation. En ese momento, su objetivo era preservar las últimas regiones vírgenes del planeta, pero hoy día trabaja en asuntos urgentes como el cambio climático o la conservación de los océanos.

Parte de ese esfuerzo aparece en los documentales The 11th Hour (2007), Before the Flood (2016) y Ice on Fire (2019), que les han abierto los ojos sobre el calentamiento global a millones de personas.

En la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas de 2016, en nombre de su fundación, el actor no dudó en expresarles a los delegados:

“Piensen en la vergüenza que cada uno de ustedes llevará consigo cuando nuestros hijos y nietos miren hacia atrás y se den cuenta de que tuvimos una oportunidad para detener esta devastación, pero simplemente faltó la voluntad política para hacerlo”.

Es el ejemplo

Desde luego, su activismo también ha reunido millones de dólares (en 2014, en un solo evento, recaudó 25 millones). Pero, además, Leo es el primero en poner el ejemplo en su vida personal: fue una de las primeras celebridades en usar un auto híbrido, sus propiedades son sustentables y en sus redes, con más 50 millones de fans, habla de temas ecológicos.

Además, forma parte de la mesa directiva del Fondo Mundial para la Naturaleza, del programa de Mares Prístinos de National Geographic y del Fondo Internacional para el Bienestar Animal. Por todo ello, su mejor momento fue en 2016, cuando al fin recibió su primer Oscar; ante los ojos del mundo, su discurso nos recordó que el calentamiento global es una realidad a enfrentar.

“Dejemos de procrastinar”, pidió a la audiencia. Y ante los recientes incendios en la Amazonia, a Leo no le pareció suficiente unirse al hashtag #PrayForAmazonia y a través de una de sus fundaciones donó 5 millones de dólares.

El protagonista de The Wolf of Wall Street informó a través de sus redes sociales que el dinero se destinará a comunidades indígenas y trabajadores que luchan para proteger la biodiversidad y la sustentabilidad de la vida en el Amazonas contra el fuego que ha devastado.

La voz del planeta

Durante más de 30 años, la organización ambiental sin fines de lucro Conservation International se ha preocupado por la ecología y, en un esfuerzo para hacer llegar su mensaje al público, realiza una campaña con cortos en los que la naturaleza toma la palabra. ¿Quiénes les han prestado su voz al proyecto? Liam Neeson ha interpretado al hielo, Julia Roberts a la madre naturaleza y Lupita Nyong’o a las flores.

Puedes escucharlos en conservation.org/nature-is-speaking; además, hay un apartado en español en el que participan Salma Hayek, Rubén Blades y Carlos Vives, entre otros.

El otro pulmón

Suele ocurrir: cuando el foco de atención se pone en un punto, otros se descuidan. Y es que, al mismo tiempo que hay una enorme preocupación por lo que sucede en la Amazonia, la siempre olvidada África también arde en llamas.

Tan solo a finales de agosto, en la región central del continente había más de 10,000 incendios activos, contra los poco más de 2,000 de Sudamérica. Al momento de escribir estás líneas, en la cumbre del G7, el presidente francés Emmanuel Macron anunciaba la posibilidad de otorgarles fondos a Angola y a la República Democrática del Congo.

Empresarias verdes

También hay quienes consideran que la conciencia medioambiental no está reñida con hacer negocios, sobre todo si una parte de las ganancias se destina al cuidado del planeta.

Así, la top model Gisele Bündchen lanzó la línea de belleza Sejaa Pure Skin, que no se prueba en animales y utiliza envases de materiales reciclados. Su activismo la llevó a enfrentarse al gobierno de Brasil, que este año la acusó de criticar sus políticas ambientales sin conocimiento.

Vía Twitter, Bündchen le recordó a la ministra de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento que es ecologista desde hace más de 10 años, cuando pasó una semana con una tribu amazónica. Gisele es embajadora del Programa de la ONU para el Medio Ambiente.

De igual manera, Miranda Kerr lanzó la línea Kora Organics, que solo usa ingredientes orgánicos, naturales y certificados, y Drew Barrymore también presentó al mercado su firma ecofriendly Flower Beauty.

Otros precursores

Al igual que Sting, otras celebridades ya atendían los problemas medioambientales antes de que Leo DiCaprio se convirtiera en ‘el’ activista; por ejemplo, el actor Matt Damon cofundó water.org, que busca atender la crisis mundial del agua y en la actualidad trabaja en 13 países.

Por su parte, hace una década Brad Pitt creó Make It Right Foundation con el propósito de construir hogares para los afectados por el huracán Katrina, y hoy opera en otras ciudades y entrega casas 100% sustentables.

Robert Redford es otro actor que decidió poner su granito de arena al fundar The Redford Conservancy for Southern California Sustainability, mientras que Ben Affleck puso en marcha Eastern Congo Initiative, el primer proyecto estadounidense de promoción y otorgamiento de subvenciones para la población del este del Congo.

Por su parte, la actriz Rosario Dawson dio vida a Studio One Eighty Nine para promover la moda africana.

Generadores de cambio

Utiliza incluso en las alfombras rojas, diseños producidos de manera ética y 100% sustentable.

Como Emma, apuesta por la moda sustentable, ya sea con prendas recicladas o ropa vintage.

Cuando la actriz fue directora artística de la Compañía de Teatro de Sídney, mandó colocar en el teatro Wharf paneles solares y uno de los sistemas de recolección de agua de lluvia más grandes del mundo.

Sorprendió como el coautor del libro Oceana: Our Endangered Oceans and What We Can Do to Save Them.

El actor de True Detective cofundó la empresa Prairie Paper, que fabrica papel sustentable: su producto es 80% reciclado.

La banda se unió a Reverb, organismo que busca disminuir la basura que se genera en los conciertos.

Por: Rodrigo de Alba / Foto: Getty Images.