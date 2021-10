El buró de crédito tiene fama de ser una lista negra de deudores, pero puede ser un aliado para manejar tus finanzas de manera inteligente.

¿Qué es el buró de crédito?

El buró de crédito es el servicio que registra tu actividad de préstamos, pagos y adeudos, y los presenta ante las instituciones que lo solicitan.

Esto es una sociedad de información crediticia y México cuenta con dos empresas reconocidas de este tipo, Círculo de crédito, y la más famosa, Buró de crédito, una compañía que integra el historial de personas y empresas en un reporte.

Al ser la más utilizada, el servicio ha sido bautizado popularmente con el mismo nombre.

¿Cómo funciona?

En la base de datos de una sociedad de información crediticia se marcan tanto los pagos impuntuales de un deudor como los puntuales, para que cualquier institución a la que pidas un crédito pueda consultar esas referencias y decidir si le conviene aceptar tu solicitud de préstamo o no.

Es un administrador neutro; sin embargo, alrededor de él hay mucha confusión, por eso aclaramos la dudas más comunes.

¿Cuánto tiempo te tardas en salir del buró de credito?

«Si tienes retrasos en tus pagos no tienes que esperar a que se borre la información para mejorar tu historial y obtener créditos. Si te pones al corriente, se reflejará que eres cumplido«. FUENTE: CONDUSEF.

Mitos y realidades del buró de crédito

Es una lista de personas que no obtienen préstamos.

REALIDAD: De hecho, podría ayudarte a conseguir uno. Como las sociedades llevan registro de todos tus movimientos crediticios, buenos y malos, es una ventaja tener un buen historial que constate que eres capaz de pagar tus deudas en las condiciones a las que te comprometiste.

Que tu récord en el buró de crédito sea positivo es algo útil para cuando necesites hacer solicitudes grandes, como una hipoteca, pues es tu respaldo de buen comprador el que contribuirá a obtener mejores financiamientos (tipos de créditos).

Hay empresas que pueden borrar tu deuda.

REALIDAD: En México abundan las personas que estafan a los deudores con promesas de eliminar los datos del buró, pero tu historial no puede esfumarse y queda registrado por un determinado tiempo (de uno a seis años), según el déficit que tengas.

Con el paso del tiempo, tu registro se actualiza de acuerdo con tus nuevos movimientos y, si no has realizado ninguno luego de seis años y no tienes adeudos, entonces borran tu nombre.

«A la fecha hemos eliminado 22 millones de personas de nuestros datos», explican en su sitio web.

El buró es capaz de vetarte en los bancos.

REALIDAD: Las sociedades de información crediticia no aprueban o rechazan créditos y no hacen listas de gente por adeudos.

Su base de datos puede ser consultada por las empresas que otorgan financiamientos, pero son ellos quienes deciden si pueden prestarte o no la cantidad deseada.

El buró de crédito no tiene voto en los servicios financieros de los bancos.

¿Cómo consultar mi buró de crédito?

Por ley, puedes consultar tu historial de crédito una vez al año de manera gratuita, para ver cómo están tus números y detectar anomalías como créditos que no solicitaste, pagos mal reportados o consultas a tu historial no autorizadas.

Si no estás de acuerdo con el reporte, puedes reclamar hasta dos veces al año sin costo, solo llena el formato de reclamación y ten a la mano tu INE y documentos que sustenten tu queja. www.burodecredito.com.mx

Cuidado con Hacienda

El SAT (Servicio de Administración Tributaria) comenzará a emitir facturas instantáneas a quienes tengan gastos con tarjetas de crédito o débito mayores a sus ingresos, ya que, aseguran, ello es causa de Impuesto Sobre la Renta, y ya que los pagos tardíos de impuestos pueden reportarse al buró de crédito, esta medida de facturación también podría verse reflejada en tu historial.

Las consecuencias aún no son claras, ya que las primeras facturas comenzarán a emitirse en el primer semestre de 2020.

Lo que dice tu reporte crediticio

Incluye créditos de consumo, hipotecas, tarjetas departamentales, entre otros. En cada rubro se desglosa tu comportamiento de pago. La actividad se mide en UDIS (Unidades de Inversión del Banco de México) y según el monto será su permanencia:

Adeudos menores o iguales a 25 UDIS (hasta 113 pesos) se eliminan después de un año.

Deudas mayores a 25 UDIS y menores a 500 UDIS (hasta 2,260 pesos) se eliminan después de dos años.

Obligaciones mayores a 500 UDIS y menores a 1000 UDIS (hasta 4,520 pesos) se eliminan después de cuatro años.

El resto de las deudas, menores a 400,000 UDIS (hasta 1.7 millones de pesos) se eliminan después de seis años.

Compromisos de más de 400 mil UDIS, se registran de manera permanente en tu historial.

Por: Jessica Moreno

