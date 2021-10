Natalia Dyer estrena su primera producción en autocines y cines virtuales

Desde que empezó la pandemia pasan ‘cosas muy extrañas’ en el mundo del espectáculo, mientras ‘Stranger Things’ ocupa el primer puesto en las series de Netflix.

La protagonista Natalia Dyer estrenó su primera producción de cine… fuera de una sala de cine. Disponible en Estados Unidos, exclusivamente en autocines y cines virtuales desde el viernes 24 de julio (para seguir en versión digital y Video On Demand, la semana del 28 de julio), con el título ‘Yes, God, Yes’, se trata de una comedia que abarca la historia alrededor del despertar sexual de una adolescente en una escuela católica.

(Foto: Cortesía)

¿De qué trata?

«En cierta forma es una semiautobiografía de (la directora y guionista) Karen Maine, aunque ella en la realidad sufrió otra clase de abusos que no están en nuestra historia», aclaró Natalia, para agregar que «también tiene que ver con los años 90, con el principio de internet y el rol importante que cumple para mi personaje de Alice que trata de descubrir todo sola, cuando todavía no había demasiada información disponible”, añade la actriz de 25 años.

Es por eso que en vez de Instagram o el Messenger de Facebook, ella descubre el ‘sexting’ con un viejo teléfono Nokia y la versión original del chat de America Online, en la época en que el término era más conocido como ‘cybersex‘.

Y en una escuela religiosa donde el cura predica a los alumnos que no tengan relaciones sexuales ni con ellos mismos (aunque a escondidas vea videos pornográficos desde su computadora), comparan, incluso, a los hombres con hornos microondas y a las mujeres con hornos convencionales, a la hora de definir los deseos sexuales.

(Foto: Cortesía)

Una fuerte conexión entre los personajes

Pero en otro estilo de comparaciones, Natalia Dyer encuentra cierto parecido entre el personaje de Nancy de Stranger Things’ y Alice de Yes, God, Yes, donde «Las dos tratan de descubrir y aprender sobre ellas mismas, compartiendo la misma intuición en buscar la verdad, planteando preguntas que otros no se atreven a preguntar».

Y como bien dice ella: «son muy diferentes, pero en el camino de la vida, creo que hay una conexión bastante fuerte entre las dos.»

¿Qué pasará con la cuarta temporada de Stranger Things?

La película que originalmente iba a terminar a principio de agosto, tuvo que suspenderse por la pandemia del Covid-19 y esperan que vuelvan a grabar el 17 de septiembre en las afueras de Atlanta y Nueva México, para estrenar en Netflix alrededor del mes de julio de 2021 el primer capítulo que ya tienen nombre: ‘The Hellfire Club’ (El Club del Fuego del Infierno).

(Foto: Cortesía)

Por. Fabián Waintal