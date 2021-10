«No todos tenemos los mismos síntomas»: Camila Sodi pide tomar conciencia tras dar positivo por coro

Por si eso no fuera suficiente, la actriz mexicana también comenzó a experimentar aquellos síntomas asociados a la infección , la cual no ha dejado de extenderse a lo largo y ancho del continente americano durante esta semana.

«Empecé a tener todos los síntomas y luego mi hija se sintió muy mal. Le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva, lo cual significa que yo también estoy contagiada».

«Entre todos nos tenemos que cuidar y nos tenemos que dar consejos, porque no todos tenemos los mismos síntomas», explicó en uno de los videos publicados.

Camila, quien se encuentra confinada en su domicilio junto a sus hijos, pidió a sus seguidores que no salgan de casa a menos que sea imprescindible y que estén pendientes de sus síntomas pero que no vivan con ansiedad ni caigan en el pánico.

«Por ejemplo, yo nunca subí de los 37.5 grados, dolores de panza, la boca seca… Si tienes 30 o menos y no tienes fiebre y no tienes problemas para respirar, por favor no vayas a hacerte la prueba y quédate en tu casa. Abramos la comunicación, contémonos cómo nos sentimos, qué nos hizo sentir mejor y hagámonos sonreír. Es un momento en que tenemos que tomar más ligera la vida y hacernos reír los unos a los otros«, finalizó.