Numerología: lo que tu número personal dice para 2021

¿Qué te depara para el 2021? Con el uso de la numerología puedes obtener tu número personal y así saber cómo te moverás en cuestiones de amor, dinero y trabajo.

El cinco es un número de acción e inquietud y su energía activa la libertad y el espíritu aventurero. Por eso será un año expansivo y sociable, de nuevas y visionarias ideas. Descubre lo que depara el 2021 en relación con tu número personal.

La fuerza vital del año del 5, el que viene en 2021

Sumando las cifras de 2021 (2+0+2+1) descubrimos que será un año 5, caracterizado por la fuerza vital, la entrega, la lucha, la inquietud y la capacidad para conseguir un ideal. Para que cristalicen nuestros objetivos será preciso entregarse a fondo y ser coherentes. Será un año de vértigo sin tiempo para dudar. El 5 representa la decisión y la rapidez. Debemos tener en cuenta que el año acaba en 1, número de naturaleza individualista y agresiva, que comparte con el 5 la creatividad, la independencia y la originalidad. Será un año perfecto para poner a trabajar el espíritu pionero, el coraje, la fuerza de voluntad y la determinación; dispuestos a asumir riesgos para llegar a la cima podremos superar la crisis que arrastramos de 2020.

CÓMO CALCULAR TU NÚMERO PERSONAL

El número personal nos sirve para saber cuál debe ser, a grandes rasgos, el propósito de nuestra vida y las principales características de la personalidad.

Para calcularlo suma las cifras de tu fecha de nacimiento hasta reducirlas a un solo número. Por ejemplo, si has nacido el 29 de mayo de 1968, primero reduces el año a dos dígitos: 1+9+6+8=24. Y, después, los sumas todos: 29+5+24=38; 3+8=11; 1+1=2.

¿Qué número de un solo dígito obtuviste? Ese es tu número personal. Ahora revisa lo que te depara para 2021.

Número 1: Lánzate a nuevas aventuras

AMOR. El 5 te aportará grandes satisfacciones a lo largo de 2021. Te sentirás mucho más unido al ser querido con la única necesidad de compartir muchas ideas, proyectos y deseos. El dicho “la unión hace la fuerza” en tu caso será una realidad. Si fomentas las relaciones basadas en la sinceridad y el apoyo, probablemente los nubarrones del pasado, que pudieron ennegrecer la paz de tu corazón, acaben por disiparse. Si todavía no has encontrado con quién compartir tus ilusiones, es posible que consigas a la persona adecuada y, probablemente, será una relación definitiva.

TRABAJO. Si en este último año has tenido que batallar para salir adelante en tu profesión, sacrificando muchas horas de tu vida personal, este 2021 las cosas van a mejorar. No es el anuncio de un año sabático, sino de más facilidades a la hora de realizar tus proyectos, siempre que concretes y no divagues. Prepárate a vivir nuevas experiencias. Tendrás la posibilidad de reconsiderar un trabajo que hasta el momento habías rechazado. Tu vida laboral podría dar un giro de 180º.

DINERO. Te vas a comportar este año de un modo muy radical en tu manera de administrarte. Pasarás temporadas de total austeridad y otras en las que tirarás la casa por la ventana. Contrólate para que estos periodos no supongan una debacle, ni para tu bolsillo ni para tu estado de ánimo. Si crees en la prosperidad y en que el dinero no es un fin sino un medio, deberás vivir de acuerdo con esos cánones.

SALUD. El espíritu de la contradicción (propio de alguien tan individualista como tú) también influye de nuevo en tu modo de vivir, tus costumbres y, por tanto, tu salud. Comer mucho un día y al siguiente ayunar puede llevarte a sufrir algunos desajustes orgánicos. Debes buscar el equilibrio interior que te llevará a no excederte en nada. Tu familia y tu pareja serán tus mejores consejeros para llevar una vida saludable.

Número 2: Busca la autenticidad

AMOR. Aclarar tus emociones es tu tarea para el año del 5. Tus afectos se multiplicarán y deberás tratar de canalizar toda esa energía para no perderte en los laberintos de la pasión. Sé muy sincero y vive intensamente, pero no fuera de la realidad, es decir, con la cabeza en un sitio y el corazón en otro. Confía en el amor.

TRABAJO. Te espera un año de pruebas y de superar esas limitaciones que te han llevado a no confiar en tus cualidades profesionales. A lo largo de los próximos meses podrías cambiar de trayectoria y buscar nuevas vías de realización. Tu intuición será buena consejera si meditas y no te dejes influenciar por lo que digan los demás.

SALUD. Deberás cuidar tu sistema inmunitario porque tus cambiantes estados de ánimo podrían alterarlo. Puedes estar un día muy bien y, de repente, sentirte cansado y sin demasiada vitalidad. Encontrarás el origen del problema escuchándote más. Renueva tu energía con un planteamiento positivo y no habrá microbio que valga.

DINERO. Es muy probable que a lo largo de este año cambies tu manera de relacionarte con el dinero. Una actitud positiva proyecta abundancia y generosidad, pero una negativa, fruto de la preocupación y del miedo a quedarte sin dinero, limita tus acciones. Vive y disfruta sin malgastar, con prudencia y sin sentirte esclavo del dinero.

Número 3: Tu felicidad es tu actitud

AMOR. Tu fuerza de voluntad será tu mejor aliada, con ella podrás cambiar lo que no te gusta de tu realidad y, así, tus perspectivas a futuro. No esperes a que venga de fuera. Será un año de renovadas esperanzas, también en tus relaciones familiares. Ponle más pasión a la vida y entrégate sin miedo al rechazo y todos serán más felices.

TRABAJO. Éste debe ser un año de victorias, de éxitos profesionales y de deseos cumplidos. Aprovecha todas las oportunidades que te brinde la vida y no des un no por respuesta. Tener que asumir responsabilidades extra puede llegar a desbordarte, pero sabrás sacarle provecho a esa circunstancia y hacerte valer. Sé creativo.

SALUD. Podrías empezar el año un poco bajo de energías, pero puedes remontar la cuesta si te tomas más en serio tu salud. Aprende a respetar tu organismo, a no agredirlo con una alimentación inadecuada o sustancias que lo perjudican. Prevenir las enfermedades para no padecer los efectos de ciertos excesos será fundamental. Afloja tu ritmo.

DINERO. Este año tenderás a vivir sin demasiado control, quizá por la energía expansiva del 5. Procura tener siempre las cuentas claras, sin dejar facturas pendientes o deber dinero a la gente que te ha echado una mano en un momento difícil. Si no tienes suficiente, no te embarques y espera a que las cosas mejoren.

Número 4: Confía en el futuro

AMOR. Dejarás atrás un tiempo de incertidumbre y de desamor. Con las heridas cicatrizadas podrás renovarte e ilusionarte de nuevo. Te toca vivir el romance en todo su esplendor, con un amor correspondido y feliz. Lo más importante es que no repitas patrones, céntrate en el ahora y no anticipes el fracaso. Podrías hacer crecer la familia.

TRABAJO. Todo parece indicar que este año se presenta bastante movido profesionalmente. Podrías tener que afrontar ciertos cambios debido a una reestructuración o, incluso, pensar en buscar nuevas fuentes de ingresos. Toca renovarse y desarraigarse para volver a crear nuevas estructuras, tal vez más acordes con tu modo de ser.

SALUD. Éste será el año de tu recuperación si es que tu organismo ha sufrido ciertos desarreglos. Es probable que hayas tomado conciencia de lo importante que es tu cuerpo y lo indispensable que resulta mantenerlo sano. Sólo se vive una vez, pero no están permitidos todos los abusos. No dejes que tu vida social altere las buenas costumbres.

DINERO. Este año no será oro todo lo que reluzca, así que sé cauteloso. Podrías creerte promesas que no se cumplirán y esperar un dinero que no llegará. Más vale renunciar a tiempo que seguir esperando (si cuentas con ello la decepción será todavía mayor). Aléjate de los que viven fuera de la realidad, sobre todo si tienes que pagar facturas.

Número 5: Prepárate para el cambio

AMOR. Tendrás la necesidad de vivir el amor en total libertad, sin sentirte atado, algo poco compatible con tener pareja porque comparte su vida contigo y merece respeto. Si sabes mantener tu libertad sin comerte el espacio del otro, ese equilibrio te traerá realizaciones sentimentales que te aportarán satisfacciones y te enriquecerán.

TRABAJO. Te tocará aprender a laborar en equipo, a contar con los demás para tomar decisiones y a saber renunciar antes de verte desbordado y no cumplir con lo pactado. Si superas estas lecciones de humildad, todo te irá de maravilla. Puede ser un año de desplazamientos por motivos laborales y podrás hacer cosas muy interesantes.

SALUD. Buen año a nivel físico. Ser consecuente contigo mismo es uno de los factores que determinarán tu buen estado de salud. Tu familia, hijos o compañeros te ayudarán a mantener tus buenos hábitos. Ten cuidado en los desplazamientos y con las prisas de última hora, pues la falta de organización te provocará un gran estrés.

DINERO. Podrías tener que librar alguna batalla legal para recuperar lo que es tuyo o para que te liquiden lo que te deben. Sin embargo, pide ayuda a un profesional y evita cualquier enfrentamiento directo. En general, en lo que tenga ver con el dinero pon las cosas en claro, pero sin dejarte llevar por la ira y verás cómo todo se soluciona.

Número 6: Tu corazón va a cambiar

AMOR. Ésta debe ser, sin duda, una etapa de liberación de sentimientos oprimidos. Tu corazón buscará expresarse y el detonante puede ser alguien nuevo que te abrirá los ojos a nuevas experiencias. En general, tu panorama emocional tenderá a cambiar mucho este año. Posiblemente ya no te sientas atraído por el mismo tipo de personas.

TRABAJO. Te espera un año 2021 de bastantes oportunidades y de asentamiento de lo que has creado. Con buenos contactos podrás darte a conocer y, de esta manera, tener más clientes o más rentabilidad en tus negocios. Aunque te puedas sentir desbordado, debes confiar mucho en tu buena estrella, la cual no te fallará.

SALUD. Si llevas tiempo queriendo cambiar de actitud o de hábitos sin éxito alguno, este año lo lograrás, pero no sin antes batallar mucho y dar marcha atrás de vez en cuando. La clave está en que en el año del 5 tu voluntad estará mucho más activa y dispuesta a dar el paso, pero sobre todo a que encontrarás a quien te aconseje bien.

DINERO. El ahorro no es tu fuerte ni tu principal obsesión y, cuando se trata de contener gastos, te falta orden y organización. Eso debe cambiar, pues tu economía podría sufrir una recesión por gastos imprevistos. Un nuevo integrante en la familia, un desplazamiento o una mudanza te obligan a buscar nuevas maneras de ganar dinero.

Número 7: El equilibrio está en ti

AMOR. Llevas tiempo buscando la felicidad que da el amor en la otra persona, pero vas a descubrir que lo que buscas fuera está dentro de ti y es fruto de tu paz y equilibrio interior. Por eso, este año necesitas momentos de soledad para meditar acerca de las cosas importantes de la vida y practicar contigo mismo tu gran capacidad de amar.

TRABAJO. Lo mejor de este año será tu fuerza de voluntad para conseguir lo que te has propuesto y el saber dominar las situaciones cuando todo parece perdido. Después de un largo tiempo desempleado o pasando una crisis laboral, tu suerte cambiará. Tendrás una visión tan clara de las cosas que puedes comerte el mundo.

SALUD. Cuando tu cuerpo diga basta, no lo fuerces, date un respiro y cambia de actividad. Tendrás tendencia a lo largo de todo el año a ir contrarreloj, a desvivirte por los demás, a hacer más de la cuenta y, claro, terminarás agotado. Sea como sea, no abuses de nada, ni del trabajo ni tampoco de un exceso de comodidad. Actívate lo justo.

DINERO. Esa buena disponibilidad que tiene tu número para hacer frente a los imprevistos acabará beneficiándote este año y te permitirá mantener tu economía a flote. Te darás cuenta de que con menos también se disfruta y de que lo mejor de la vida no cuesta dinero. Es un año de recompensas, de regalos que te trae la vida.

Número 8: Déjate fluir con la vida

AMOR. Cuanto más quieras controlarlo todo más caóticos pueden ser tus sentimientos. Lo mejor es que te dejes llevar y no opongas resistencia a las experiencias que te propongan cambiar en el amor. Sé menos cerebral y más espontáneo, usa tu sensibilidad para que tus sentidos y tus emociones vibren. Acalla tu mente por un rato y vive.

TRABAJO. Deberás solucionar problemas laborales y arreglar cosas que no funcionan por falta de entendimiento u organización. Todo ello puede producir enfrentamientos y que te ganes uno que otro enemigo. Los conflictos te alterarán, pero después de la tormenta siempre acaba saliendo el sol. Será un año de balance positivo.

SALUD. Tirarás del carro sin problemas, aunque el estrés o el desánimo podrían afectar tu sistema inmunitario. Lo más aconsejable es que te protejas con buen humor y con otro tipo de terapia preventiva, sobre todo en épocas de cambios estacionales. Busca la manera de relajarte, de desconectarte de los problemas.

DINERO. Éste no será tu mayor preocupación a lo largo de este año. En realidad lo que puede ocurrir es que te falte tiempo para gastar a gusto tus ganancias. El peligro radica en que esa falta de tiempo provoque una especie de manía compulsiva de desembolsar de golpe en cosas que realmente no necesitas. Contrólate un poco.

Número 9: Fíate de tu intuición

AMOR. Éste es un año de reconciliaciones y reencuentros. Es el momento de hacer las paces y de olvidar cualquier resentimiento. Será un año de consolidación de afectos, de unión con el ser querido y con las personas a las que amas (quizá te ha resultado difícil decírselos). Puede ser un año de mucha pasión. Proyecta amor y lo recibirás.

TRABAJO. Las circunstancias laborales te lo pondrán más difícil para conseguir consolidar tus objetivos, sobre todo si te empeñas en hacer las cosas al revés. La providencia te hará un favor si te impide llevar a buen puerto lo que en realidad no te conviene. No fuerces las cosas y deja que la vida y las personas de tu alrededor te enseñen.

SALUD. Si eres capaz de llevar a buen puerto todas tus empresas y compromisos, sin luchas ni enfrentamientos, tu salud no se resentirá. Aunque, ciertamente, va a ser difícil. Ya sabes, intoxica más lo que sale del corazón (propio o ajeno) que lo que entra por la boca. Intenta equilibrar tanto tu mente como tu cuerpo.

DINERO. Tu creatividad será una buena fuente de ingresos. Podrías beneficiarte de un sustancioso aumento de sueldo o encontrar la manera de ganar un dinero extra con algún otro trabajo. Sea como sea, este año será bueno para tu economía, así que no sufras si ves que te llegan gastos imprevistos, te recuperarás pronto.

Por: Diana Silva