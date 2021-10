Obras de las únicas 16 mujeres ganadoras del Premio Nobel de Literatura que debes leer

Conoce a las mujeres que han ganado un Premio Nobel de Literatura y sus obras que puedes leer a solas, con hijos o en familia.

El primer Premio Nobel de Literatura que se entregó en la historia de estos galardones, fue en 1901, al escritor francés Sully Prudhomme. ¿Pero sabías que a lo largo de estos 119 años solamente 16 mujeres han sido ganadoras de un premio en esta categoría? Dejamos una serie de poemas de estas mujeres que han ganado un Premio Nobel en Literatura desde los 1900 hasta la fecha actual.

Louise Glück, Premio Nobel de Literatura 2020 (Estados Unidos)

Su ensayo, The Wild Iris, recibió un Pulitzer de poesía en 1993 y el Premio William Carlos Williams de la Poetry Society of America. Este es uno de sus poemas:

El Deseo

¿Te acuerdas de cuando pediste un deseo?

Yo pido muchos deseos.

Cuando te mentí

sobre lo de la mariposa. Siempre me pregunté

qué pediste.

¿Qué crees que pedí yo?

No sé. Que volvería,

que al final de alguna manera estaríamos juntos.

Pedí lo que siempre pido.

Pedí otro poema.

Olga Tokarczuk, 2018 (Polonia)

Esta ensayista polaca crea novelas de tensión cultural y natural, otras bajo la narrativa histórica. Tres de las últimas obras que ha escrito son Los Libros de Jacobo (2014, novela histórica), Alma perdida (2017) y Relatos bizarros(2018, una serie de relatos de ciencia ficción sobre ecología, clonación, tecnología y límites éticos).

Svetlana Alexiévich, 2015 (Bielorrusia)

BBC señaló que Svetlana es el Premio Nobel de Literatura que «dio voz de los sobrevivientes del desastre nuclear de Chérnobil. Esta escritora y periodista buelorrusa llevó a cabo entrevistas de quienes fueron personajes destacados en la era soviética y postsoviética. Si te interesa el periodismo de guerra e histórico, lee Voces de Chérnobil(1986) y Boys in Zink (colección de relatos sobre la guerra entre Unión Soviética y Afganistán.

Alice Munro, 2013 (Canadá)

¿Prefieres el género de cuento? Entonces la obra de Alice es para ti. Esta escritora de actualmente 89 años es de las más destacadas en obras de lengua inglesa y muchos de sus escritos tienen fuerte enfoque a la ficción. Lives of Women and Girls atraviesa diferentes maneras de habitar «el mundo» y «el otro país»; The Beggar Maid es el relato de una joven universitaria que conoce a su millonario esposo de quien luego se divorció; Hateship, Loveship, Courtship, Loveship, Marriage es una serie de historias cortas sobre diferentes mujeres, personajes y contradicciones.

Herta Müller, 2009 (Alemania)

Esta novelista, poeta y ensayista alemana ha dado mucho de qué hablar con su trabajo. Medios destacan que sus palabras son fuertes y provocadoras, usa mucha repetición y prosa poética. Es afable del poema-collage (poemas con recortes de revistas), y algunas obras son El guarda saca su peine, En el moño mora una señora y Los pálidos señores con las tazas de moca.

Doris Lessing, 2007 (Gran Bretaña)

Escritora inglesa nacida en Irán que abandonó sus estudios a los 14 años y se casó dos veces. Además de ser una gran apuesta para narraciones cortas, una de las obras más afamadas es The Golden Book, novela que tiene una serie de relatos de sus experiencias colonialistas, relaciones con otras mujeres, vida intelectual y progresismo y marxismo. Si quieres una pieza más llevadera, Cuentos africanos está en la mira de los más populares.

Elfriede Jelinek, 2014 (Austria)

Este Nobel de Literatura es también guionista y traductora, pero sobre todas las cosas, activista feminista. Elfriede hizo críticas al gobierno conservador-derechista de Austria y sobre la sociedad patriarcal de Europa. Tiene ensayos, novelas, radioteatro, libretos de ópera y poemas. Títulos reconocidos como Los hijos de los muertos, Los amantes, Las sombras de Lisa y Una novela de entretenimientosolidificaron su carrera como escritora.

Wislawa Szymborska, 1996 (Polonia)

Comenzó a escribir poesía en sus años universitarios en periódicos y revistas, y el primer poema de su autoría que se publicó fue en 1952. Los últimos escritos de Wislawa fueron de su puño y letra, 13 poemas póstumos que recuerdan a esta poeta.

Las tres palabras más extrañas

Cuando pronuncio la palabra Futuro,

la primera sílaba pertenece ya al pasado.

Cuando pronuncio la palabra Silencio,

lo destruyo.

Cuando pronuncio la palabra Nada,

creo algo que no cabe en ninguna no-existencia.