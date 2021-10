Octavia Spencer alaba a Tom Hanks por revelar que tiene coronavirus

«Me gustaría mandarles todo mi apoyo y mis deseos para una pronta recuperación. mis oraciones y pensamientos también van para personas afectadas que están sufriendo el golpe económico que ha ocasionado esta crisis», expresó la actriz en conversación con el portal de noticias Entertainment Tonight.

Mensaje mundial

La protagonista de algunas películas como Hidden Figures o The Help está convencida de que la reacción de la pareja también contribuirá a restar alarmismo entre esos sectores de la población que, al no encontrarse en una situación de riesgo grave para su salud, solo han de extremar tales precauciones para no difundir el virus entre aquellas personas más vulnerables, especialmente de edad elevada o con problemas respiratorios.

Por: Bang Showbiz