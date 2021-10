La banda musical estrenó este jueves una nueva plataforma con contenido inédito sobre su carrera y listas de canciones interactivas para personalizarlas en función de los gustos de sus fans.

Por el momento no hay noticias sobre la esperada reunión de One Direction, que una parte de los miembros de la banda están convencidos de que ocurrirá antes o después y otra no considera una prioridad, pero sus fans podrán celebrar al menos el décimo aniversario de la formación este jueves revisitando la carrera de Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik.

One Direction celebra su décimo aniversario con una sorpresa para sus fans

Así lo anunciaron el miércoles a través de los perfiles de Twitter e Instagram del fenómeno juvenil, que no se actualizaban desde hace dos años. Este jueves se inauguró una nueva página web que incluiye una serie de videos de celebración, experiencias inmersivas, listas de canciones interactivas que los usuarios podrán personalizar en función de su etapa favorita de 1D y guardar en sus servicios de streaming y contenido inédito hasta la fecha.

Louis confesó que se trata de un día muy emotivo que ha decidido conmemorar viendo algunas de las entrevistas y las actuaciones antiguas: «Solo quería darle las gracias a todos mis compañeros. Lo que hicimos juntos fue increíble», afirmó en Twitter en un mensaje en el que también mencionó a Zayn Malik, a pesar de que el joven abandonó el grupo en 2015 antes de que anunciaran el inicio de un «hiato indefinido» para disfrazar su separación oficial.

«Hay demasiados buenos recuerdos para ponerme a mencionarlos, pero no pasa ni un solo día sin que piense en lo maravilloso que fue. Estoy muy orgulloso de todos ustedes a nivel individual», añadió.

Liam, por su parte, rescató el mensaje que le envió a su padre en 2010 para explicarle que había entrado a formar parte de una ‘boyband’.

«Qué viaje… No tenía ni idea de lo que se avecinaba cuando le mandé ese mensaje a mi padre hace diez años, en el momento exacto en que se formó la banda. Gracias a todos los que nos han apoyado estos años y gracias a los chicos, por compartirlos conmigo», escribió.

Por: Bang Showbiz