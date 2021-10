El actor británico pondrá voz al duque de Sussex en The Prince, una nueva serie animada que ejercerá de ácida parodia sobre la familia real de su país.

El actor Orlando Bloom confirmó meses atrás su adición al proyecto televisivoThe Prince que, básicamente, retratará a la familia real británica en forma de dibujos animados y desde una perspectiva tan irónica y socarrona como la que marcan otras producciones humorísticas de la talla de Family Guy. De hecho, uno de los creadores de esta producción es también responsable de las hilarantes aventuras de Peter Griffin y compañía.

(Foto: Getty Images)

Orlando Bloom espera que el príncipe Harry siga teniendo un ‘gran sentido del humor’

Aunque la ficción televisiva, creación de Gary Janetti y que se basa en una cuenta de Instagram paródica, se centrará en el ficcionado carácter travieso y algo elitista del príncipe George, hijo de los duques de Cambridge, el intérprete está algo más preocupado por la reacción que experimentará el príncipe Harry cuando vea el primero de los capítulos, el cual llegará próximamente a la plataforma HBO Max, ya que es él quien se encarga de poner voz al pelirrojo personaje.

En ese sentido, el prometido de Katy Perry espera que el duque de Sussex mantenga intacto ese «sentido del humor» que Orlando le atribuye tradicionalmente, aunque lo cierto es que el artista solo tuvo oportunidad de hablar y bromear cara a cara con el príncipe en una ocasión y en medio de un concurrido acto público. Asimismo, el intérprete aseguró que todas las bromas que aparecerán en la serie se realizan desde el cariño y sin ánimo de ofender a sus regios protagonistas.

(Foto: Getty Images)

Habla bien de sus raíces

«No sé si habrán visto el Instagram de Harry, pero es increíblemente divertido y tiene una forma muy afectuosa e inteligente de hacer comentarios sobre la familia real. Reconozco que al principio la propuesta me hizo dudar mucho, porque no dejo de ser un chico británico que está muy orgulloso de sus raíces. Entiendo que la corona es una institución muy querida por unos y odiada por otros, pero para mí siempre ha formado parte de mi herencia como británico», explicó en conversación con The Hollywood Reporter.

(Foto: Getty Images)

Por: Bang Showbiz