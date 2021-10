El cantante compartió un nuevo video en sus redes sociales para expresar su gratitud por el respaldo casi unánime, con la excepción de algunos intolerantes y ‘trolls’ de internet que ha recibido en los últimos días.

El cantante Pablo Alborán compartió un nuevo video en sus redes sociales para dar directamente las gracias a todos aquellos amigos, compañeros de profesión, fans e internautas que le han dirigido honrosas palabras de cariño y apoyo en los últimos días: todo ello a cuenta del anuncio, realizado hace casi dos semanas, con el que el intérprete reveló su homosexualidad y su intención de vivir la vida con la misma «libertad» de la que habla en sus canciones.

(Foto: Getty Images)

Pablo Alborán agradece las muestras de cariño y apoyo tras revelar su homosexualidad

Para ello, el intérprete de 32 años volvió a recurrir a una grabación de Instagram tomada en la comodidad de su hogar, donde, además, trabaja sin descanso en el que será su próximo trabajo discográfico, el cual estará lleno de gratas «sorpresas» para sus incondicionales. Además de expresar abiertamente su gratitud, el cantautor quiso valorar muy positivamente las «historias» tan personales que le han hecho llegar seguidores con experiencias muy similares a la suya.

«Familia, un millón de gracias por todos los mensajes que estoy recibiendo estos días, por todos los mensajes de cariño y amor, por las cosas tan bonitas y personales que están compartiendo. Estoy recibiendo historias preciosas, súper inspiradoras, me alegro de todas las cosas bonitas que me están diciendo, y que sepan que me están inspirando muchísimo para todo lo que viene», aseguró en su video.

Un poco de él

Poco después, el astro de la música hacía partícipes a sus seguidores de algunos de los momentos más representativos que se desprenden de estos últimos meses de encierro en el estudio, a través de unos breves videos en forma de ‘boomerang’ que ponen de manifiesto la mezcla de ilusión, entusiasmo y también de nerviosismo ocasional que definen su trabajo diario.

Por: Bang Showbiz