Pamela Anderson se casó por quinta vez

La actriz Pamela Anderson contrajo matrimonio por quinta vez con un antiguo novio de su juventud, el productor Jon Peters, con quien mantuvo una relación sentimental hace más de treinta años. La ceremonia tuvo lugar este lunes en Malibú en la más estricta intimidad y entre los invitados se encontraban los dos hijos de la antigua protagonista de Baywatch, Brandon y Dylan, y la exesposa del novio, Christine Forsyth-Peters, acompañada de las dos hijas que tienen en común.

El nuevo marido de la intérprete y activista por los derechos de los animales confirmó la noticia de su boda en una entrevista a The Hollywood Reporter, en la que insistió en que su flamante esposa aún no muestra todo su potencial como artista.

«Con Pamela, lo que ves no es lo único que hay, si no no la querría tanto como la quiero», afirmó Jon. «Chicas guapas hay muchas. Yo podría haber elegido si hubiera querido, pero la única que me ha interesado es Pamela, durante los últimos 35 años. Saca a relucir mi lado salvaje, en el buen sentido. Me inspira. Yo la protejo y la trato como se merece».