Plantas imposibles de matar (incluso si eres principiante)

Si eres principiante en la jardinería, sientes que no tienes "el don" con las plantas o simplemente eres tan olvidadiza que no recuerdas regarlas, deberías considerar adoptar plantas casi imposibles de matar. Estos tipo no solo son decorativas e interesantes, pero son de fácil cuidado —incluso para quienes siempre matan a sus plantas.

Plantas imposibles de matar

Recurrir a plantas de fácil cuidado y condiciones lejanas a la mortalidad temprana, toma en cuenta que: deben poder crecer en poca luz o luz indirecta, amar las condiciones climáticas de tu hogar, crecer en tierra de uso común y sobrevivir varios periodos de poco mantenimiento.

Deja de temerle a las plantas y anímate a crecer una de estas opciones bajo la comodidad de tu hogar. También están estas 10 suculentas de sombra hermosas y fáciles de cuidar para tener en casa y las plantas de poco cuidado para decorar la cocina.

1) Planta sansevieria fácil de cuidar

Este tipo de planta es perfecta porque tolera poca cantidad de luz —pero sí debe recibir un poco de luz natural en el día. Además las hojas guardan agua, así que pueden atravesar periodos largos sin riego. Las sansevierias más socorridas son la "sansevieria planta serpiente" o "aleta de ballena" porque son súper estéticas.

2) Palmera bambú fácil de cuidar

Si quieres un toque tropical en casa sin necesidad de una estricta rutina de cuidado para plantas, la palma de bambú es perfecta. Se adapta muy bien en ambientes húmedos y disfruta tanto de la luz indirecta como de la luz baja.

3) Árbol africano de leche (o cactus catedral) fácil de cuidar

A pesar de su nombre, esta planta es una suculenta y no un cactus. La gran ventaja de tenerlo adentro es que no crecerá mucho, a diferencia de plantarlo afuera. Puedes resguardarlo del sol incandecente y las plagas desde tu hogar, puedes regarlo una vez al mes y le agrada la luz brillante o indirecta.

4) Palmera ponytail o pata de elefante fácil de cuidar

No te dejes engañar por esas delgadas y largiruchas hojas, pues es de las planta más resistentes que hay. Le gusta la luz brillante y los ambientes con luz indirecta, ten cuidado de dejarla bajo los rayos del sol porque las hojas podrían quemarse. Es tolerante ante la seguía y hará que luzcan todos los rincones de tu casa.

5) Planta potos fácil de cuidar

Esta planta con hermosas hojas verdes en forma de corazón son de las más resistentes que existen. Son extremadamente tolerantes ante lugares con muy poca luz y a no recibir agua por varias semanas. Una de las consentidas de los principiantes.