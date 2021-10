Plata, el color de los American Music Awards que podrías considerar usar en Año Nuevo

Jennifer Lopez, Paris Hilton y Cara Delevingne brillaron en color plata durante los AMAs 2020 y seguro querrás copiar el look para tu cena de Año Nuevo.

Si necesitabas ideas de looks para la celebración de Año Nuevo (desde casa, pocos invitados o en videollamada), échale un vistazo a lo que destacó en los American Music Awards 2020. No le diríamos que no al color plata para brillar cada momento.

Jennifer Lopez y el conjunto plateado para mujeres atrevidas

Jennifer Lopez ya había puesto el ejemplo de las fiestas con el X-mas Barbie look en los People’s Choice Awards. Y mientras este fue para Navidad, durante los American Music Awards demostró lo que se vendría para Año Nuevo: plata de pies a cabeza.

Lució un conjunto de dos piezas de la casa de moda francesa Balmain. Es una falda semi larga con apertura frontal y en el torso una escotada blusa suelta al frente y de manga larga. ¿Te atreverías?

(Foto: Getty Images)

Cara Delevingne demostrando que el traje sastre nunca tiene falla

La modelo británica se ha puesto en el mapa de la moda gracias a sus usuales looks con saco y pantalón. Y mientras algunos lo tachan de un man look, Delevingne sabe posicionarlo con el balance ideal. Para comprobarlo, su reciente modelo en los AMAs que brilló desde cualquier cámara de televisión.

(Foto: Getty Images)

Este traje sastre platinado de Dolce & Gabbana lo llevó triunfantemente con un corsét nude de Dior y stilettos negros. El pantalón de talle alto a la cintura estiliza la figura y las solapas anchas en el saco corto aportan perfectamente en esta misma función.

Si quieres llevar este mismo look, apuesta por el cabello suelto y ondulado para darle un efecto casual. ¡No olvides la joyería y el maquillaje llamativo!

Paris Hilton, Glam Barbie con lentejuelas

J.Lo. fue la X-mas Barbie, mientras que Paris Hilton fue la Glam Barbie para los AMAs 2020. Esto lo demostró con un mini entallado, de escote pronunciado y con lentejuelas. ¡Nunca es suficiente brillo!

Es un diseño de Valdrin Sahiti, mismo que Hilton armonizó con zapatos y clutch plateados. Y como los diamantes son los mejores amigos de una mujer, éstos deslumbraron en forma de aretes.