¡Por fin! Esta fue la razón de la pelea entre Kim y Kourtney Kardashian

El enfrentamiento entre las dos hermanas, que se ha convertido en el reclamo de la nueva temporada de su reality, comenzó cuando Kim afirmó que Kourtney no tenía ninguna ética profesional.

Se estrena este jueves la décimo octava temporada del reality ‘Keeping Up With the Kardashians’ y en ella por fin se revelan los motivos por los que Kourtney y Kim llegaron a los golpes hace unos meses, cuando se grabó ese episodio, en una pelea de una magnitud que no se veía desde que la última de las dos atacó a Khloé con un bolso allá por 2008.

La discusión comenzó por un comentario de Kim acerca de la falta de ética profesional de sus hermanas, refiriéndose a Kourtney y a Kylie Jenner. La joven empresaria acababa de cancelar su participación en un evento de Balmain, en el que estaba previsto que se ocupara del maquillaje de las modelos y cerrara el desfile, debido a una infección de garganta por la que acabó siendo hospitalizada.

(Foto: Getty Images)

Rechazo de oferta

Su ‘momanager’ Kris Jenner recurrió entonces a Kim y le ofreció 400 mil dólares en efectivo a cambio de que se subiera esa misma noche a un jet privado y se trasladara hasta París para sustituir a su hermana pequeña. Ella, sin embargo, rechazó la oferta y fue entonces cuando aseguró en presencia de Kourtney, Khloé y Kendall que estaba harta de cargar con responsabilidades que no le corresponden.

«Podría estar en mi lecho de muerte, y aun así yo me presentaría a trabajar. Y mamá lo sabe. Está acostumbrada a que Khloé y yo sigamos adelante aunque nos estemos muriendo», afirmó Kim molesta.

(Foto: Getty Images)

Ansiedad

En el caso de Kendall, Kim acabó admitiendo que los problemas de ansiedad de la joven modelo la obligan en ocasiones a cancelar algunos de sus compromisos por motivos de fuerza mayor, pero se negó a ceder en lo que se refería a su otra hermana.

«Te comportas como si yo no hiciera nada», le reprochó Kourtney, claramente furiosa. «Te has montado esa historia en tu cabeza… y te voy a matar si vuelves a decir algo parecido. Me rompo el lomo trabajando y, aunque no quisiera trabajar y decidiera quedarme en casa con mis hijos, también estaría en mi derecho de hacerlo.«.

(Fotos: Getty Images)

A partir de ahí, la tensión fue en aumento hasta que llegaron a los golpes. En un principio únicamente forcejearon y se dieron un par de patadas mientras realizaban amenazas que parecía que Kendall no sabía si tomarse en serio o en broma, en vista de que estaba tratando de contener la risa ante las cámaras, pero la situación empeoró rápidamente.

«Cállate la boca o hazlo de una vez», le retó Kourtney después de que Kim le jurara que la «destruiría» si volvía a clavarle las uñas. En ese momento, la esposa de Kanye West se le abalanzó encima y consiguió darle varias bofetadas antes de que Khloé las separara y pidiera un poco de calma.

Por: Bang Showbiz