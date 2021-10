El astro de Hollywood revela por qué nunca se atrevió a rechazar una entrevista radiofónica en los comienzos de su carrera.

Puede que el cada vez menos perceptible acento austríaco del legendario Arnold Schwarzenegger se erija desde hace décadas como uno de los rasgos más notables de su perfil cinematográfico y mediático, pero lo cierto es que en los comienzos de su ya emblemática carrera como ídolo del cine de acción, el intérprete temía que su particular forma de hablar no encajara demasiado bien en los gustos del público estadounidense.

¿Por qué Arnold Schwarzenegger concedía tantas entrevistas radiofónicas en sus inicios?

Esa preocupación llevó al entonces campeón mundial de culturismo y modelo ocasional a conceder tantas entrevistas radiofónicas como fuera posible, e incluso a aceptar aquellas que no le resultan demasiado convenientes por cuestiones de agenda, para que sus futuros admiradores empezaran a familiarizarse con su acento y, de paso, para que cayeran rendidos ante su carisma y encanto personal.

«Creo que de alguna forma rompí moldes en ese aspecto. Mi estrategia pasaba no tanto por cambiar demasiado mi voz como por hacer que la gente se acostumbrara a ella. Por eso hice tantas entrevistas en la radio y no en televisión, para que la gente se fijara solo en mi voz. Con el tiempo, el acento se convirtió en algo tan propio de mí, que incluso directores como John Milius llegó a decir: ‘Si no existiera Schwarzenegger tendríamos que inventarnos uno'», explicó el artista de 73 años a la revista Sorted sobre el cineasta que le dirigió en ‘Conan the barbarian’ (1982).

El exgobernador de California y suegro del también actor Chris Pratt, quien hace unas semanas daba la bienvenida a su primer hijo con Katherine Schwarzenegger, también ha atribuido la continuidad de su éxito y su condición de icono de la cultura popular a esa «determinación» que adquirió en sus primeros tiempos como culturista: «No importa si tienes un gran talento y una visión de futuro. Si dudas demasiado sobre ti y no crees que eres especial, es poco probable que lo vayan a creer los demás», ha señalado.

