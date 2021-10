¿Qué es el estrés y cómo controlarlo?

En el marco del Día mundial de la Salud Mental y en medio de la pandemia que actualmente vivimos a causa del covid-19, el estrés es uno de los temas que más tienden a hacerse presentes.

Saber controlarlo no es sencillo, en muchas ocasiones se puede llegar a necesitar ayuda extra, es por eso que necesitamos saber más sobre esta problemática, que es más común de lo que pensamos. Charlamos con Astronauta Emocional al respecto y esto nos explicaron.

Hoy en día, la pandemia entre muchas otras cosas, es una situación que nos ha afectado por diferentes circunstancias. No solamente en el trabajo, el cual en ocasiones suele llegar a extremos; también en nuestra casa, ya que al llevar solo una rutina o el que tengamos que hacer muchas actividades en un micro espacio, basándonos en los pocos metros cuadrados con los que gran parte de la población cuenta.

El estrés no siempre es malo, hay un estrés positivo que también nos mueve a ser más productivos, a que tengamos actividades distintas, a movernos fuera de la rutina, pero en exceso puede generar los problemas ya comentados previamente.

¿Qué es el estrés y por qué nos afecta?

En una analogía muy sencilla, es una sobrecarga de actividades o cosas. Con él, tienes tal cual la percepción de que hay tantas cosas que hacer que comienzas a tener síntomas, como cansancio, irritabilidad, problemas para dormir, estás preocupado. En ocasiones, los síntomas pueden llegar a ser más fuertes, físicamente se llega a desarrollar estreñimiento, falta de atención en una sola actividad, problemas en las relaciones sexuales, también, a la larga algunas personas pueden desarrollar problemas cardiacos.

Si alguna vez te preguntaste “¿por qué soy una persona que se estresa mucho?”, “¿por qué suelo ser una persona que se preocupa demasiado?”… No hay de qué temer.

Hay muchos factores y una de las más comunes es que nos cuesta trabajo decir que no, lo que va un poco relacionado con los límites. En México y Latinoamérica la misma forma de ser de las personas provoca que a todo se diga que sí. Cuando se dice sí siempre, se empieza a caer en este exceso de trabajo y en el ciclo de: “ya no puedo, pero sigo aceptando y me sigo sintiendo mal, pero sigo aceptando”.

En otras ocasiones puede que no existan tantas exigencias por parte de otros, sin embargo, nosotros mismos nos sobreexigimos y nos mostramos disponibles en cada momento, por ejemplo, en el trabajo por el hecho de “querer ser el mejor”.

Igualmente, se puede llegar a erróneamente creer que entre más cosas se hacen más productiva es la persona, pero no es así, incluso, puede existir un tema en el fondo de cada quien en el cual se ponga en duda “¿qué tan importante soy?” Pero si esta pregunta es recurrente en una persona puede que ya se tenga que tratar en consultorio.

Por otro lado, puede que se sea muy malo para organizar el tiempo. Actualmente, con las redes sociales todo es inmediato, esto hace que el ritmo de vida aumente a uno más rápido y que siempre se deba estar disponible, no nos concentramos en una sola actividad, el “multitasking” realmente cansa mucho porque estamos en todo y a la vez no estamos en nada.

¿Qué es el estrés y cómo controlarlo?

Finalmente, para poder tratar el estrés es importante saber que éste es normal, pero puede dejar de serlo cuando físicamente te está afectando demasiado, sin embargo, para reconocerlo y controlarlo intenta implementar los siguientes ejercicios:

Hacer conciencia de uno mismo, preguntarse: “¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Cómo estamos sobrellevando la pandemia?”, ya que a veces no es posible percatarse de muchas cosas. Poner límites. ¿Cómo se dan los límites? Haciendo conciencia de hasta dónde puedo llegar, exigir poco está bien, exigir demasiado y asociarlo a que eso forma parte de mi persona además de llevarlo al límite puede afectar de modo preocupante. Momentos de ocio, el ocio es necesario, pero la atención debe estar enfocada en esa actividad, pueden ser una, dos, tres horas de ver Netflix disfrutándolo al 100%.

En resumen, la pandemia ha afectado emocionalmente a las personas, puesto que no se han logrado gestionar bien las actividades y aunado a esto, la rutina, las complicaciones que se han presentado han cambiado la vida tal cual era llevada.

Por eso mismo es necesario conocer tus sentimientos. Ahora que queda más claro qué es el estrés y cómo controlarlo es importante tomar conciencia de que en el mundo somos muchos los que estamos lidiando con depresión, ansiedad, tristeza y enojo, por lo tanto, es necesario hablar de las emociones.