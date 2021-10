¿Qué le faltó a ‘The Crown’ sobre el matrimonio de la princesa Ana? Hoy es su aniversari

Es el aniversario de bodas de la princesa Ana y Timothy Laurence, así que nos preguntamos: ¿sale en The Crown? Una pareja royal discreta.

Estamos hablando concretamente de las segundas nupcias de la princesa Ana: cuando un 12 de diciembre de 1992 se casó con sir Timothy James Laurence; este año 2020 es el aniversario número 28 de la pareja.

[SPOILER ALERT] Y para los que se pregunten ¿apareció la boda de la primera hija de la reina Isabel II en The Crown? La respuesta es negativa —así como tampoco pasaron la de Carlos y Diana ?—.

Dónde y cómo se conocieron Ana y Timothy

Timothy conoció a Ana mientras trabajaba como caballerizo de la reina, al momento en que el primer matrimonio de ella, con Mark Phillips, había terminado.

Se casaron en Escocia porque en aquel entonces se permitía el matrimonio de personas divorciadas. Él no posee título de nobleza, pero se le nombró caballero por la reina en junio del 2011.

Qué no vimos sobre la princesa Ana en The Crown

Si bien la cuarta temporada de The Crown se presenta como una de las más polémicas, hay ciertos actos que no figuraron. ¿O lo harán en un futuro? Aún quedan las temporadas 5 y 6.

No salieron las segundas nupcias de la princesa real, así como el intento de secuestro que sufrió en 1974. Ella y su primer esposo regresaban en coche al palacio de Buckingham de un evento, y sucedió el hecho.

Los romances de la princesa Ana

Yacen los rumores de que Timothy y Ana se mandaban cartas de amor aún cuando ella seguía casada, pero esto no se ha comprobado del todo. Lo que sí es especulación un tanto más comprobable, es la llama encendida de ambos antes de siquiera pensar en casarse.

Tiempo atrás, surgió uno de los eventos que más movería la vida de una de las royals más discretas: un presunto romance con su guardaespaldas, Peter Cross. También mientras seguía casada del primer esposo.

En aquel entonces eran los ochenta, y los medios señalaban que Ana «se encontraba sola en casa porque Mark viajaba mucho» y «era un matrimonio desgastado, cuando viajaban dormían en hoteles diferentes».

Tabloides británicos aseguraban que cuando salió a la luz el escándalo, Peter se retiró de su cargo con la realeza, pero seguía viendo a Ana. Inclusive vendió esta memoria a News of the World por una significante cantidad de dinero.

La llegada de un discreto moderado segundo marido

A Timothy casi no se le fotografía, o se menciona en los periódicos y revistas. Ni la boda causó el furor que hizo la primera, tuvo poco alcance televisivo y casi nada de menciones en medios.

De acuerdo con el periodista británico y autor del libro Anne: The Princess Royal: Her Life And Work, Brian Hoey, «Laurence no era muy querido en el palacio», vía Vanity Fair.

Hasta el momento no ha figurado sir Laurence en The Crown, pero posiblemente lo haga; finalmente, es el yerno de la reina y un personaje que aguarda actualmente a la princesa real.