Aunque la cantante no ha confirmado ni desmentido su intención de adquirir los New York Mets junto a su prometido Álex Rodriguez, en su última entrevista deja patente que tal circunstancia sería un sueño hecho realidad.

Por el momento, ni Álex Rodriguez ni Jennifer Lopez han querido pronunciarse más de la cuenta sobre los rumores que circulan últimamente en torno a su futuro empresarial conjunto, concretamente los que apuntan a su supuesta intención de convertirse en los flamantes propietarios del equipo de béisbol New York Mets.

¿Qué opina Jennifer Lopez sobre tener su propio equipo deportivo?

Sin embargo, la estrella del pop reconoció en su última entrevista, tras subrayar que a día de hoy no tiene nada de lo que «informar» en ese sentido, que la perspectiva de entrar de lleno en el negocio del deporte profesional junto a su prometido, uno de los exjugadores más legendarios de la liga de béisbol estadounidense, sería «maravillosa» y toda una oportunidad para aportar «diversidad» al sector.

«En estos momentos y en esta época, sería algo maravilloso, no lo voy a negar. Ahora mismo no tengo nada de lo que informar en este aspecto, pero creo que en cualquier ámbito de la vida, y especialmente en instituciones tan importantes y americanas como la Major League Baseball, se necesita diversidad», ha explicado la también actriz al podcast The Corp.

De la misma forma, para Jennifer resulta esencial y muy alentador ver a cada vez más mujeres en posiciones de «poder», sobre todo en aquellos sectores que se han asociado tradicionalmente a los hombres y a sus supuestos gustos.

«Es muy importante para las mujeres poder disfrutar de puestos de poder que se han ganado, que merecen, ya que pueden contribuir a cualquier ámbito de la sociedad tanto como los hombres. Yo siempre apoyaré esta idea», afirmó en su conversación.

