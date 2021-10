¿Qué se traen realmente entre manos Selena Gomez y David Henrie?

La actriz participa como productora ejecutiva en el debut en la dirección de su antiguo compañero en la serie ‘Wizards of Waverly Place’, que también contará con otro antiguo protagonista de la serie.

¡Malas noticias para los fans de Wizards of Waverly Place! Los antiguos protagonistas de la serie de Disney no se han reunido para comenzar a grabar un revival o una nueva tanda de episodios, tal y como muchos esperaban después de que Selena Gomez y David Henrie publicaran un misterioso video juntos en sus respectivos perfiles de Instagram.

Sin embargo, sí están trabajando en un nuevo proyecto en común, ya que la celebridad se ha comprometido a ejercer de productora ejecutiva en el debut como director de su antiguo hermano en la ficción.

Se trata de una película titulada This Is The Year, cuyo estreno está previsto para el próximo 28 de agosto en una première que se retransmitirá en directo e irá acompañada de una introducción de Selena y David. Todos los beneficios que se recauden con este evento irán destinados al fondo dedicado a la lucha contra el coronavirus creado por la organización Plus1.

La trama de la primera película de David Henrie se centra en un estudiante de instituto que se propone conquistar a la chica de sus sueños organizando un viaje por carretera para acudir a un festival de música donde actúa su grupo favorito. El elenco cuenta con Gregg Sulkin, que también participó en la producción de Disney que convirtió a Selena en una estrella dando vida a su novio, por lo que salta a la vista que se trata de una especie de reunión familiar para muchos de los implicados.

