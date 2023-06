¿Qué tan adulta eres con tus finanzas?

¿De qué platicabas con tus amigas cuando se veían hace 10 años? ¿de galanes? ¿los viajes o festivales a los que querían ir? ¿En qué andaban gente de la prepa o la universidad? ¿Películas que veías en el cine? ¿Cuánto han cambiado los temas ahora? Yo no sé en qué momento las conversaciones con las mías empezaron a girar en torno a las plantas, los contenedores para la comida (tuppers), el riopan…



Yo solía perseguirlas con los temas del dinero, pero ahora se voltearon los papeles y muchas veces ellas solitas sacan preguntas de cómo saber si están en una buena afore, qué les conviene para el retiro, los seguros, ¡los impuestos y cómo el SAT nos trae fritas con tanto cambio! También acabamos hablando de temas donde el dinero y las relaciones se mezclan como las deudas de la pareja, empezar a tomar decisiones sobre la salud y las finanzas de los papás cuando ya están más grandes.



Ya nos damos cuenta de que somos adultas – y no solo porque la gente de veinte nos habla de usted- … pero no necesariamente adultas responsables con su dinero. Si tú tienes la duda, este pequeño checklist te puede dar una buena idea. ¿Cuáles de estas cosas ya haces?

Tener metas y prioridades… y que se noten en tu presupuesto

Aplicar el quítamelo que me lo gasto, que es ahorrar en cuanto recibes tus ingresos, y fumigar los gastos hormiga e innecesarios

Cuidar tu historial crediticio y no dejarte arrastrar por deudas ajenas

Saber cómo funcionan los impuestos y en especial las deducciones personales

¡Proteger y cuidar tu salud!... ya está expirando la garantía

Tener una lista de los seguros que necesitas y contratar por nivel de prioridad

Dejar de creer que tener casa o invertir en bienes raíces es imposible

Empezar a meterle más ganitas al retiro y hablar del tema con tus papás

¿Cómo te fue? ¿Ni una palomita? ¿La mitad? ¿Varias pero quisieras aprender más? Pues más que preocuparnos y azotarnos, es un gran momento para ocuparnos y creo que sí puedes construir un mejor futuro financiero y evitarte problemones futuros siguiendo estos 4 pasos.



1. Piensa en cómo te gustaría estar financieramente y en tu vida en 10 años. A veces lo que más nos complica manejar bien el dinero es la falta de visión y de autoconocimiento. Dedícale un poco de tiempo a pensarlo y planearlo.



2. Da un primer paso para cuidar de ti y tu futuro, el más sencillo ¡pero no lo postergues! Así sea separar tus primero 500 pesos para tu fondo de emergencias, hacer una llamada a un agente de seguros o contadora, pero ¡hazlo! A veces le invertimos 250 mil horas a pensar y cero a actuar y eso no genera avance, pero sí mucha “ansiedad finaciera”.



3. Define prioridades. Ahora sí, ya con el panorama y en marcha haz una lista de qué podrías hacer para cuidarte mejor y asigna prioridad a cada una: ¿Tienes seguro de gastos médicos? ¿no has armado aún ni tu fondo de emergencias? ¿quieres hacer una inversión inmobiliaria? ¿Tus papás tienen algo previsto para el retiro? La clasificación clásica es “importancia” y “urgencia”, puedes usarlas para definir con qué empezar, enfocarte en eso y seguirte.



4. Aprende a pedir ayuda. Yo creo que ESA es una de las habilidades más importantes para la vida adulta y en especial en el dinero, sobre todo si te sueles sentir perdida cuando te hablan de tasas, afores, ISR, deducible…





Incluso en mi caso, que sí me dedico a las finanzas, el apoyo de especialistas en retiro, geriatras, abogados, fue crucial cuando mi papá enfermó de demencia a los 62 años y mi hermano y yo nos empezamos a hacer cargo de las decisiones sobre su salud y finanzas.



Y si no sabes dónde encontrar esa ayuda te tengo una gran noticia: esta semana es AdultOINK, el taller en vivo y línea con especialistas para darte herramientas financieras para la vida adulta. Se llevará a cabo los próximos 15, 16 y 17 de junio.



Este taller lo inicié justamente porque me di cuenta que conforme pasan los años, el grado de dificultad de las decisiones financieras aumenta: ya no es ‘paga el próximo concierto o bájale la deuda de tu tarjeta’; quizás es ‘ya estoy en los “tas”, quiero comprar casa pero no sé si es posible ni cómo carambas elegir un crédito hipotecario o no sé cómo tocar el tema del retiro con mis papás sin que crean que ya los ando “difunteando” y quiero mi herencia’.



Este año lo organizamos entre Pequeño Cerdo Capitalista y Daniel Urías de Cooltura Financiera y los ponentes e invitados especiales son los especialistas que siempre consultamos para dar la mejor información y estrategias en educación financiera.



En el AdultOINK de este año participan expertos como Ángel González de Defensa del Deudor; Gerardo Aparicio, Dde Cultura Financiera en la Bolsa Mexicana de Valores; Adriana Guillén, CEO de Xpertha Capital; Nieves Lanzagorta, Vicepresidenta de Vinculación de Amafore; Eduardo Corona, especialista en seguros y planeación patrimonial de Portento; Natali Lagarda, Maestra en Neuropsicología Clínica; Fernando Soto-Hay, Fundador y Director General de Tu Hipoteca Fácil; Mar del Cerro, maestra en meditación; Maricarmen Obregón, autora del Efecto WOW, y muchos más que te ayudarán con los temas financieros de la vida adulta.



Puedes ver el programa completo en www.pequenocerdocapitalista.com/adultoink-2023

En “Be your future self now” , Benjamin Hardy dice que todas las acciones que tomamos son una deuda o una inversión en nuestro yo del futuro. Ser adulta con tus finanzas empieza justamente por dejar de posterga el tema y empezar a tomar las decisiones con tu dinero que te den un mejor futuro que el que tendrías si te quedas como estás. Aplícate mucho y te veo en AdultOINK