Qué tan seguido debes aspirar tu casa (y qué pasa si no lo haces por mucho tiempo)

¿Qué tan seguido debes aspirar la casa? Parece que esta es la pregunta del millón de dólares, y aunque hay mucho debate y distintos puntos de vista, hay un par de recomendaciones sobre cuántas veces debes aspirar la casa.

¿Qué es mejor, barrer o aspirar?

El polvo doméstico es una mezcla de todos los contaminantes del interior y el exterior, los cuales abarca desde tierra hasta células muertas de la piel, fibras de la ropa, bacteria, esposas de moho, polen, microplásticos y más.

Así que si sufres de alergia o asma, lo mejor será aspirar para mitigar los efectos todo este conjunto de suciedad. Pasar la aspiradora debería ser una tarea habitual de limpieza porque puede haber todo tipo de bacterias escondidas en casa superficie, en cada habitación.

Cuántas veces se debe aspirar la casa

Cada hogar tiene su propia rutina de limpieza, pero uno de los rangos más usuales es aspirar la casa una vez a la semana (o mínimo cada dos semanas). Otra regla de oro no escrita es aspirar alfombras y pisos alfombrados al menos dos veces a la semana, mientras superficies como azulejo, madera y vinilo puede tomar más tiempo pausado.

Si tienes mascota, definitivamente deberías aspirar alfombras y pisos diariamente, así limpiarás todas las impurezas de nuestros amigos peludos (y no empeorará la alergia, si es que padeces de ella). Los cuartos menos usados de la casa, como la sala o comedor, pueden aspirarse una vez a la semana.

¿Sacudir, barrer o aspirar primero?

Antes que nada debes buscar la aspiradora apta para el cuarto que vas a limpiar —los tipos y accesorios son necesarios para tener una óptima limpieza, como el cepillo para polvo, para grietas, para tapicería o con barra batidora.

Después, prepara el cuarto antes de aspirar. Primero desempolva la habitación y quita todos los objetos regados en el piso; también puedes mover los muebles y despegarlos de la pared. Ahora sí, después de sacudir, puedes aspirar.

Esto sucede si no aspiras tu casa

Aunque no debería ser un tema tan importante, sí lo es. Suceden algunas cosas no muy agradables si no aspiras tu casa con frecuencia —y algunas son bastante asquerosas.

Salen ácaros de polvo: a los ácaros les gustará hacer de las alfombras su nuevo hogar, y se alimentan de las células muertas de la piel que no han sido aspiradas (y mucho más si tienes mascotas).

Las bacterias prosperan: solo porque la alfombra se ve limpia no significa que realmente lo está. En una carpeta descuidada pueden vivir miles de bacterias que finalmente causan alergias o afectan a los niños y mascotas.

Hay mucho desorden en general: pasa desapercibido el hecho de que tu casa está realmente desordenada cuando no la limpias —toma en cuenta que cuando aspiras, recoges todas las cosas alrededor y liberas ese desorden para aspirar bien. ¿Ya viste todo ese montón de objetos?