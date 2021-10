Quién apoya y quién no a ‘The Crown’. Descontentos de Helena Bonham Carter y el gobierno

Tal parece que la polémica cuarta temporada de The Crown ha hecho a muchas celebridades y royals debatir. ¿Quieres saber quién ha dicho qué?

Celebs, royals y hasta el gobierno británico han atravesado un mismo debate a causa de la polémica cuarta temporada de The Crown. Y si bien hacer una crónica de vida televisiva del alto rango monárquico no es tarea fácil, la serie de Peter Morgan pasa de todo menos desapercibida.

Gobierno del Reino Unido: «The Crown debería señalarse como ficción»

El secretario de Cultura del Reino Unido le pidió a Netflix, magnate del streaming, que ponga una aclaración como advertencia al inicio de la serie.

Oliver Dowden declaró a Mail On Sunday que «toda una generación del público que no vivió esos eventos [los de la serie] confundirá la ficción con la realidad».

Y lo llama «una obra de ficción con una gran producción». Por ello mismo insiste en que deberían colocar una indicación aclarando que «no es más que eso».

Helena Bonham Carter expresa su apoyo a la serie

Salió a debatir la intérprete de la princesa Margarita en la serie, la actriz Helena Bonham Carter.

Declaró en una entrevista de The Crown: The Official Podcast, sosteniendo que el programa «tiene una responsabilidad social: no es un documental, estamos haciendo un drama, y son dos entidades distintas».

Esto sucedió después de que el gobierno emitiera su malestar con la serie.

La reacción menos favorecedora es la de Carlos de Gales

Y no sería por menos, pues con la última temporada salieron a la luz comentarios negativos tanto para el heredero como para su esposa, Camila de Cornualles —al grado de que desactivaron la opción de comentarios en sus redes sociales—.

Según expuso la biógrafa Penny Junor en Daily Mail, que presenta «el retrato más cruel e injusto y horrible de casi todos ellos», defendiendo a Carlos.

Junor también expuso: «Esto es un drama de ficción, entretenimiento con fines comerciales llevado a cabo sin tener en cuenta a las personas involucradas, cuyas vidas son usadas y explitadas». Uy.

Medios sugirieron que a Carlos, quien recientemente cumplió 72, le molestó el idilio posterior a su boda entre él, Camila y Diana.

También las (ahora dudosas) fricciones entre Lord Mountbatten y Carlos, días previos a la trágica muerte del conde.

El propio creador de la serie defiende su trabajo

Críticos apuntan a escenas ‘inventadas’ en The Crown, y Peter Morgan habló al respecto.

En el primer episodio de la cuarta temporada, Louis Mountbatten enfrentó a Carlos debido a la relación sentimental con Camila (ella ya estando casada). Y el show muestra una carta escrita por Mountbatten alegando que «debería casarse con alguna chica dulce e inocente, de buen carácter y sin pasado».

