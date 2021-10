¿Quién será ‘She-Hulk’? Lo nuevo de la serie de Marvel con más protagónicos femeninos

Ya se sabe quién interpretará a She-Hulk. Tatiana Maslany llevará el papel de este icónico personaje de Marvel y esto es lo que se ha dado a conocer.

Parece que Marvel y Disney finalmente han encontrado a la actriz que interpretará a Jennifer Walters. La ganadora del Emmy por Orphan Black Tatiana Maslany encarnará a la protagonista de She-Hulk, serie que se estrenará en Disney+.

She-Hulk girará en torno a Jennifer Walters, prima de Bruce Banner. Jennifer es una abogada que recibe una transfusión de sangre de Bruce, desarrollando poderes similares. A diferencia de Bruce, Jennifer sí mantiene su inteligencia y autocontrol cuando se convierte en She-Hulk, personaje también conocido como Hulka en español.

Tatiana Maslany con She-Hulk y su creciente número de protagónicos por mujeres en Marvel

Según Deadline, Jessica Gao dirigirá el equipo de guionistas y ejercerá como showrunner, mientras que Kat Coiro ha fichado para dirigir varios capítulos. La serie constará de seis episodios y por el momento se desconoce su fecha de estreno. Es de esperar que Mark Rufallo, el actor que da vida a Hulk en el Universo Cinematográfico Marvel, también aparezca en la serie.

Por qué es importante una nueva integrante al mundo de Marvel

Maslany se incorpora así al creciente elenco femenino de protagonistas de Marvel, siguiendo los pasos de Zoe Saldana como Gamora, Brie Larson como Captain Marvel, Evangeline Lilly como Wasp o Scarlett Johansson en el rol de Black Widow. Entre los objetivos del director de la Casa de las Ideas, Kevin Feige, está aumentar la diversidad en el Universo Cinematográfico Marvel.

La anunciada como She-Hulk, Tatiana Maslany, ganó en 2016 un premio Emmy por su trabajo en Orphan Black. Ese mismo papel le valió dos nominaciones más en 2015 y 2018, así como una candidatura al Globo de Oro en 2014. Recientemente ha aparecido en Perry Mason de HBO en el rol de Alice McKeegan.

She-Hulk es uno de los muchos proyectos de televisión de Marvel Studios en desarrollo para Disney+. WandaVision, cuyo estreno está previsto para 2020, será la primera ficción en llegar al servicio de streaming. Otras de las producciones en proceso son The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Ms. Marvel y Moon Knight.

Por Europa Press