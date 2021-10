A través de Instagram, Scott Disick, excuñado de la celebridad, dio a entender que la antigua pareja se habría dado otra oportunidad.

La naturaleza exacta de la relación que mantienen actualmente Khloé Kardashian y Tristan Thompson, el padre de su única hija, ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas.

Oficialmente, la antigua pareja sigue separada desde que salió a la luz que el jugador de baloncesto le había sido infiel a la celebridad en las semanas previas a que diera a luz a la pequeña True, y que más tarde había besado a Jordyn Woods, una amiga de la familia, durante una noche de fiesta.

Sin embargo, el reality Keeping Up With the Kardashians ha documentado los esfuerzos del deportista por recuperar la confianza de Khloé y convencerla de que le dé una última oportunidad, ofreciéndole, por ejemplo, que se quede en su casa de Los Ángeles mientras continúan las reformas en la suya.

¿Reconciliación en puerta para Khloé Kardashian y Tristan Thompson?

Parece que sus esfuerzos podrían haber dado sus frutos, o al menos eso dio a entender Scott Disick -ex de Kourtney y antiguo cuñado por tanto de Khloé– en el último comentario que dejó en una de las fotografías subidas de tono que ella ha compartió en su perfil de Instagram.

«@realtristan13 es un hombre afortunado», le aseguró Scott, quien cabe señalar por otra parte que es un bromista redomado al que le gusta poner en apuros a sus allegados con observaciones inoportunas.

Por: Bang Showbiz