Renacer espiritual: ¿cómo saber si lo necesitas?

La vida caótica de una mujer moderna puede llevar a momentos de tensión muy fuertes. ¿No crees que es momento de un renacer espiritual?

Si estás leyendo esto, seguramente vives en una ciudad. La metrópolis siempre ha sido un lugar fascinante y lleno de oportunidades, pero también de estímulos y preocupaciones. Convivir con tus amigas, con tu pareja, con tu familia y, al mismo tiempo, hacer bien tu trabajo, tu ejercicio y tus hobbies… A veces es demasiado. No tomar un break va a provocar ciertas reacciones en tu comportamiento, y no atenderlas terminará por romper tu espíritu. ¿Has pensado en hacer un ritual de sanación o de desintoxicación? Si te ha pasado alguna de las siguientes cosas, tal vez deberías considerarlo seriamente.

Eres menos paciente con la gente que quieres

Todas perdemos la paciencia de vez en cuando. Si manejas, los otros conductores se vuelven tus peores enemigos. Si haces fila en un banco o en algún evento, empiezas a resentir a la gente que está antes que tú. Todo esto es bastante regular en un mal día; sin embargo, cuando empiezas a enojarte con tu familia por cosas pequeñas o a responderle mal a tus amigas, algo no está bien con tus niveles de estrés.

No rindes igual en el trabajo

Ya sea por apatía o porque te encuentras más irritable de lo normal, últimamente no eres tan productiva como antes. ¿Te ha costado trabajo concentrarte en la oficina? ¿Te has cachado a ti misma viendo el reloj cada vez más seguido? La presión de tener mil pendientes y no lograr ninguno empieza a afectar tu tranquilidad emocional y eso te distrae de tu vida profesional.

Tu piel está más seca de lo normal

El cuerpo lo resiente todo. Si has tenido ansiedad durante un tiempo, seguramente tu piel ya está dando señales de cansancio. ¿Has tenido resequedad, comezón u otro tipo de molestias dermatológicas? No importa cuántas cremas diferentes te apliques, la raíz del problema sigue siendo psicológico y deberías ponerle un alto.

Entonces, ¿renacer espiritual?

No necesitas algo muy extremo. Una forma completa de sentirte renovada en cuerpo y mente es visitar un temazcal. Estos espacios tienen una tradición prehispánica de remedios naturales que ayudan a desintoxicarte. Además, a diferencia de un spa, sentirte cerca de la naturaleza y alejada de tu entorno cotidiano le dará un toque espiritual a la relajación que sientas durante la sesión.

Foto: Airbnb

Para que te sientas apoyada en un momento de purificación de este tipo, te recomendamos buscar guías o chamanes de confianza. En el centro del país hay expertas que ofrecen experiencias muy completas para ti y para tus amigas o familiares. Y si lo tuyo no es exactamente aventurarte a lo desconocido, aplicaciones como Airbnb ofrecen paquetes específicos donde puedes verificar quién ofrece el servicio o qué opinan otras personas que ya han visitado ese temazcal.

Lo importante de este tipo de rituales es que puedas ponerle pausa al ajetreo de tu vida de todos los días. El estrés es algo que se acumula sin que nos demos cuenta y tu salud mental y corporal te agradecerán una escapada de fin de semana de vez en cuando.