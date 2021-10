Renata Zarazúa, la joven y poderosa promesa del tenis mexicano

Nació en la Ciudad de México, apenas tiene 22 años de edad, pero puede dar cátedra de tenis tan pronto comienza a golpear las pelotas con su raqueta.

Y así lo demostró Renata Zarazúa en la más reciente edición del Abierto Mexicano de Tenis celebrado en Acapulco, donde, a pesar de que no se llevó el título, escaló hasta las semifinales con la frente muy en alto y con todas las ovaciones del estadio.

Charlamos con ella un poco sobre su carrera y su vida para darnos cuenta de que es una joven estrella que brilla desde que era una niña y aún tiene un gran camino por recorrer y éxitos por cosechar. Además, nos queda claro que fuera de la cancha es una chica dulce que disfruta momentos como otras jóvenes de su edad.

¿A qué edad comenzaste a jugar tenis?

Empecé desde los 7 años.

¿Tienes algún sueño? El más grande que tengas.

Claro, el primero es estar en el Top 100 y el segundo es ganar un Grand Slam.

¿Qué te inspira?

La sensación de ganar cada partido es algo muy único. Además, mi familia siempre ha sido tenista y eso también ha sido una inspiración para mí desde pequeña.

¿Qué consejo les das a las niñas que te ven y que seguramente quieren comenzar a jugar gracias a ti?

Que comiencen desde ahora, creo que nunca hay una edad para empezar con el tenis. Si realmente te gusta y entrenas, si quieres algo lo puedes conseguir siempre y cuando tengas tus metas definidas.

Tus siguientes torneos son en México. ¿Tienes algunos en mira?

Sí, claro. Después de que termine estas tres semanas en México tengo que regresar a Florida para ver a cuáles torneos entro.

(Foto: Mextenis)

¿A quién admiras dentro del mundo del tenis?

Me gusta mucho Simona Halep, Roger Federer, Rafael Nadal (ayer) lo estuve viendo y la ver la intensidad que le pone creo que es algo que ninguna otra persona tiene. Eso lo admiro mucho y me encantó haberlo visto. Ha logrado demasiadas cosas en esta vida y soy su fan, me encanta.

¿Qué sientes que tiene Acapulco que lo haga especial a otros torneos?

Creo que tiene una energía diferente. La gente y la organización son increíbles, tiene todo muy bien controlado, tiene jugadores muy buenos y todo eso hace que sea muy bueno. Creo que es uno de los mejores torneos que he jugado en toda mi vida. He jugado torneos en Europa y varias partes del mundo y no se compara; el que esté el hotel aquí (Princess Mundo Imperial) ayuda muchísimo… La atmósfera es muy bonita.

Hemos notado que a mitad de cada partido te cambias de ropa ¿es por algún motivo en especial?

No, es porque estaba muy sudada y me estaban cayendo gotas por todos lados, entonces, necesitaba cambiarme (risas).

¿Algún consejo que te haya dado alguien y que aún te acuerdes?

En el tenis hay derrotas muy duras, que te duelen, pero eso hace que después tengas muchas victorias. Por ejemplo, antes de venir aquí estaba en Estados Unidos y estaba ganando 6-4 5-1 y acabé perdiendo, entonces, fue como un bajón para mí muy fuerte, por unos días estuve muy mal, creí que no me iba a recuperar de eso y que iban a venir semanas malas después; sin embargo, mi entrenador me dijo que “después de algo muy malo va a pasar algo bueno… Y así ha sido.

Después de Acapulco ¿cuáles son tus planes?

Voy a Monterrey, Irapuato y Guadalajara.

Renata fuera de la cancha…

¿Tienes algún vínculo con Acapulco?

Vengo mucho porque mis abuelos viven aquí y me siento como en casa. Además, desde el primer momento la gente me trata muy bien y siempre se siente una energía muy diferente.

Si no fueras tenista ¿qué más te gustaría ser?

Me gustaría también ser entrenadora de tenis.

¿Qué sueles hacer cuando no estás en la cancha de tenis?

Me gusta mucho salir con mis amigas, estar con mi familia y convivir. Me gusta mucho la vida social, entonces, trato de despejar mi mente un poco fuera de la cancha y hacer otras cosas.

¿Algún outfit que te haga sentir poderosa?

Soy mucho de usar licras y playeras cortitas. Soy más de ropa deportiva que de calle.

¿Cómo definirías tu estilo?

Deportivo.

Eres muy joven, pero todas las mujeres tenemos cierto grado de vanidad. ¿Cuáles son tus tres vanidades?

Me gusta hacer mucho ejercicio, cuidar mi cuerpo y estar siempre bien peinada y bien vestida.

¿Llevas alguna dieta especial?

No en realidad. Claro que me cuido, trato de comer lo más sano en cada torneo, pero no una dieta específica, no… Un chocolate, por ejemplo, siempre es válido (risas).

Tus guilty pleasures

Los chocolates y las crepas de Nutella.

Sin duda seguiremos de cerca los pasos de Renata Zarazúa, un gran ejemplo a seguir, tanto como estrella del deporte y modelo a seguir para la juventud.

Por: Marjorie Daphnis