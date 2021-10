Resiliencia: consejos para afrontar las crisis y desarrollar esta capacidad

Resiliencia, o cómo permitir que las adversidades en la vida sean parte de tu crecimiento. Te decimos cómo afrontar la crisis.

¿Te has topado ante situaciones en las que crees no tener un gramo de control? Existe un concepto dirigido a cómo las personas afrontan aquellos momentos difíciles, donde finalmente se trata de no dejarse caer. Resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estaco en situación adversa, según la Real Academia Española. Cuando eres resiliente no solamente encaras al problema, sino que sales más fortalecido.

Te puede interesar: 7 consejos para aumentar la resiliencia durante el covid-19

Qué significa ser una persona resiliente

De acuerdo con la psicóloga y terapeuta española, Rosario Linares, hay una serie de características para personas resilientes.

Concientizan su potencial y sus límites: Reconocen fortalezas y debilidades para trazar metas objetivas. Creativas: Aprovechan cada circunstancia para hacer algo fresco o nuevo. Confían en su capacidad: Si no crees en ti, ¿quién lo hará? Pero también saben trabajar colaborativamente. Usan los obstáculos como aprendizaje: Asumen la crisis y la ven como oportunidad. Mindfulness: Están presentes en el presente y aceptan las experiencias tal como surgen. Optimistas pero objetivas: Procuran dirigirse hacia los puntos positivos, sabiendo que hay muchos caminos para resolver los dilemas. Se rodean de la gente correcta: Están con personas que aportan a su resiliencia. Controlan sus emociones: La psicóloga menciona que al no poder modificar la realidad, adaptan sus emociones. Flexibles ante el cambio: El dicho es «no se ahogan en un vaso de agua». Tienen propósitos: Ven la manera de llegar a su objetivo fluyendo a la par de la situación (ideal o diferente a la planeada). Tienen buen humor: Ver el lado cómico de las desdichas les ayuda a enfocarse en lo positivo del camino. Buscan ayuda: No temen en pedir que les echen una mano si la situación los sobrepasa.

No te pierdas: 7 claves de la resiliencia para superar la crisis en familia

Un ejemplo de resiliencia

En una nota redactada por Maricruz Pineda, para Vanidades, platicó de varios casos sobre resiliencia y personas famosas. Uno de ellos es Christopher Reeve, el «hombre de acero» de su época. Este actor que obtuvo el papel de Superman en 1978 era todo un atleta.

En 1995, Reeve sufrió un aparatoso accidente y cayó de su caballo en un concurso de equitación. Se fracturó dos vértebras cervicales y se lesionó la médula espinal. Perdió total movilidad de su cuerpo y requirió de respiración asistida.

Con todo y todo, Christopher obtuvo apoyo y amor incondicional de su esposa y se volvió activista social. Se creó la Christopher and Dana Reeve Foundation para ayudar al cultivo de células madre y beneficiar a las personas parapléjicas.

También escribió su autobiografía titulada Still Me, misma que en audiolibro ganó un Grammy por mejor álbum narrado. Aquí cuenta cómo su esposa le dijo «sigues siendo tú y te amo», después de que él le dijera que terminar con su vida sería mejor solución.

Cómo saber si una persona es resiliente

Puedes identificar a una persona resiliente cuando:

Aceptan sus errores y fracasos.

Pueden trabajar a largo plazo para lograr sus objetivos.

Encuentran las dificultades de la situación y aprenden de ellas.

Aceptan que hay situaciones desafortunadas.

También se asocia al concepto de resiliencia con la asertividad, habilidad social de individuos que comunican y defienden sus derechos de manera respetuosa con los demás.

(Foto: Getty Images)

Qué se necesita para ser una persona resiliente

De acuerdo con la American Psychological Association, hay formas de construir resiliencia.

Establece buenas relaciones con la familia, amigos y personas importantes en tu vida.

Evita la crisis y busca una forma más sutil de hacerte sentir mejor.

Acepta que el cambio es parte de la vida.

Desarrolla metas realistas y muévete hacia ellas.

Descúbrete a ti mismo y ve cómo has crecido a nivel personal.

Cultiva una visión positiva de ti mismo y cuídate (ejercicio, lectura, actividades recreativas, etc).

La misma asociación de psicología apunta que la resiliencia es una capacidad que puede aprenderse. ¡Vaya que toma tiempo! Pero es una manera de sobreponerse ante las cicatrices en la vida y permitirlas sanar para tu desarrollo como persona.

Cuéntanos, ¿qué acciones tomas para ser una persona resiliente?